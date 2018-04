Negan et Simon das l'épisode 15 de la saison 8 de "The Walking Dead"

publié le 10/04/2018 à 18:19

La bataille finale tant attendue approche. Dans cet épisode 15 de la saison 8 de The Walking Dead, les dernières stratégies se mettent en place pour savoir qui triomphera entre le camp de Rick et de Negan. Le 16ème et dernier épisode de cette saison devrait largement se concentrer sur l'affrontement final entre les deux camps qui se tancent depuis maintenant trop longtemps.



L'épisode s'attarde sur la reconquête du pouvoir de Negan face à un Simon qui semble déterminé à en finir avec l'ordre ancien. Nos héros ne disposent que de peu de temps d'antenne mais de nombreux personnages secondaires préparent leurs actions qui pourraient bien s'avérer fondamentales quant à l'issue du conflit.



Si vous n'avez pas encore regardé cet avant-dernier épisode de la saison 8 de la série post-apocalyptique, nous vous conseillons de ne pas aller plus loin puisque cet article sera plein de spoilers.

Les lettres de Carl à Rick et Negan

L'épisode commence avec la lecture de la lettre de Carl à Rick. Un moment étonnamment calme et émouvant dans une série qui nous habitue depuis bien trop de saisons à une obscurité et un pessimisme absolu. Dans ce message, Carl évoque ses espoirs d'un monde meilleur, pacifié. Il se remémore aussi la vie d'avant l'infection zombie, un monde dont personne ne parle plus dans la série tant il paraît dérisoire et éloigné de la survie quotidienne.



Dans sa lettre Carl implore son père Rick de trouver en lui la force de pardonner et de collaborer avec Negan. Il essaye de rendre la vue à son père qui ne voit plus en les Sauveurs que des ennemis à abattre. Derrière le risque se cachent des femmes et des hommes innocents qui veulent simplement survivre du mieux qu'ils peuvent.



L'épisode fonctionne comme une boucle puisque la dernière scène est une seconde lettre de Carl que Michonne lit à Negan via talkie-walkie. Le contenu est similaire : un appel à la paix et à la collaboration et une invocation émouvante des personnalités pré-apocalypse de chacun. Negan semble bousculé mais moins touché que Rick par ce message. En écrasant de sa botte son talkie-walkie, Negan prouve une seule chose : il veut en finir et le résultat sera sanglant.

Eugene sous un tas de cendres

Eugene vit dangereusement et il est toujours très difficile de savoir de quel côté penche sa loyauté. Il travaille toujours sur la fabrication de centaines de munitions pour les troupes de Negan. Il est interrompu deux fois dans ce long travail. La première fois, c'est lorsqu'il confronte Gabriel qui manifestement essayait de saboter les balles. Le prêtre voulaient les rendre inoffensives mais ils les rendaient, en fait, dangereuses pour les hommes de Negan.

Daryl et Eugene Crédit : AMC

Deuxième interruption lorsqu'Eugene se fait kidnapper par Rosita et Daryl. Nos deux héros voulaient récupérer le scientifique pour ses connaissances mais ce dernier a finalement profité d'une invasion zombie pour prendre la fuite en se dissimulant dans un tas de cendres. La méthode d'Eugene - vomir sur Rosita pour prendre la fuite - ne manquera pas de donner des haut-le-cœur aux spectateurs les moins vaillants.



En retrouvant les hommes de Negan et sa précieuse usine de balles, Eugene fait le serment de concevoir un maximum de munition pour que la guerre s'arrête. Mais le geek pourrait bien réserver quelques surprises.

Deux traîtres stoppés

Le gros de l'intrigue de l'épisode concerne le retour de Negan à la tête des Sauveurs. Son come-back surprise va bousculer deux trahisons simultanées. Celle de Simon qui cherchait désespérément à devenir calife à la place du calife. Et celle de Dwight qui jouait le rôle d'agent-double favorable désormais à nos héros.



Negan a d'abord utilisé Dwight pour piéger Simon. Dwight pensait se débarrasser de Simon et de sa vision autocratique en se rangeant du côté de Negan, tout en protégeant sa couverture. En devenant le nouveau bras droit de Negan, il aurait alors accès aux plans du psychopathe à la batte et pourrait prévenir la Colline des tentatives d'offensives.

Negan stoppe le coup d'état de Simon Crédit : AMC

Simon est finalement confronté à plusieurs reprises à un choix : se soumettre ou se rebeller. Un petit jeu qui était en réalité une forme particulièrement élaborée de torture. Simon est finalement perçu comme un traître et Negan le tuera dans un combat à la régulière en lui broyant la trachée. Simon sera ensuite transformé en zombie et enchaîné à un grillage.



Dwight a profité de ce duel musclé pour envoyer les plans de l'attaque de Negan à Rick via la fuite de Gregory. Seul problème : Negan n'a pas révélé à Dwight ses véritables intentions et manipulait Dwight depuis le début. En effet, Negan a retrouvé Laura qui s'était enfuie lors de la trahison de Dwight. Celle-ci a raconté l'histoire à Negan qui savait depuis son retour que Dwight était passé du côté de l'ennemi. Il a donc profité de cet atout pour envoyer de faux plans à Rick avant d’exécuter sa vengeance face à Dwight. Lorsque Dwight est confronté par Negan et Laura, il ne peut plus trouver d’échappatoire. Negan ne le tue pas immédiatement et lui promet juste "des projets". Gageons que la mort serait une plus douce sentence...

Un nouvel allié ?

Aaron, au sol, entouré des femmes d'Oceanside Crédit : AMC

Derniers pions qui pourraient jouer un rôle dans la bataille finale : Oceanside. Le groupe de femmes retrouve Aaron toujours à l'extérieur de leur camp. Ce dernier tente de survivre mais les femmes refusent de l'aider. Après tout, il représente un groupe (celui de Rick) qui a trahi leur confiance plusieurs fois, causant même la mort de leur matriarche Enid.



Son discours désespéré pourrait cependant convaincre Oceanside de se joindre à la lutte pour en finir avec Negan qui est décrit par Aaron comme la source de tous leurs problèmes. Ces femmes pourraient bien être des alliées de poids pour en finir avec Negan une bonne fois pour toute. Réponse dans l'épisode 16 de la saison 8.