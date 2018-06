publié le 12/06/2018 à 15:30

Death Stranding continue de dévoiler son casting cinq étoiles. Après Mads Mikkelsen (Rogue One) et Guillermo del Toro (The Shape of Water), c'est au tour de Norman Reedus (The Walking Dead) et Léa Seydoux (007 Spectre) de rejoindre le jeu vidéo.



Lors d'une conférence pendant l'E3 2018, la grand-messe du jeu vidéo qui se déroule à Los Angeles, le studio d'Hideo Kojima (Metal Gear) a dévoilé un nouveau trailer énigmatique et des extraits de Death Stranding, attendu à priori pour 2019 sur PlayStation 4.



Une vidéo très cinématographique qui plonge le public dans un univers qui s'annonce dangereux. Mais Hideo Kojima continue d'entretenir le mystère autour de la menace qui pèse dans Death Stranding. Mads Mikkelsen a seulement confié au magazine Total Film (comme le rapporte Games Radar) que "le concept du jeu, tel que je le comprends, s'appuie sur la collaboration de différentes personnes venant de différentes parties du monde - ce qui le rend d'autant plus fantastique".