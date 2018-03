publié le 20/03/2018 à 11:20

Du royaume des zombies à celui de la magie, il n'y a qu'un pas. Andrew Lincoln, le célèbre interprète de Rick Grimes dans la série The Walking Dead, rejoint l'univers d'Harry Potter. Le très renseigné magazine Entertainment Weekly a en effet annoncé que l'acteur donnera sa voix pour les livres audio de la saga du sorcier consacré à l'histoire du Quidditch. Intitulé Quidditch Through the Ages (Quidditch à travers les âges), ils retraceront les grands moments de l'histoire de ce sport emblématique de la saga de J.K Rowling.



"J'aime le monde de J.K. Rowling et j'étais particulièrement excité de rejoindre Quidditch Through the Ages, car il participe à l'association Lumos [fondée par J.K Rowling et qui fournit des ressources aux enfants en difficulté dans le monde entier] (...) J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu en créant mon sorcier intérieur", a expliqué Andrew Lincoln dans son entretien pour EW.

Si vous avez envie d'en savoir plus sur le Quidditch et d'entendre Andrew Lincoln vous parlez de Nimbus 2000 et de Vif d'or, plutôt que de zombies et de Negan, sachez que Quidditch Through the Ages est disponible sur Audible.