publié le 17/04/2018 à 11:56

Les zombies ne sont pas prêts de lâcher le petit écran. Après une saison 8 en demi-teinte et des audiences en berne aux États-Unis, The Walking Dead est bien renouvelée pour une saison 9. Elle sera réalisée par Angela Kang, qui travaille sur le show depuis 2011. Elle remplace ainsi Scott M. Gimple, qui a réussi à s'attirer les foudres des fans en tuant Carl, le fils de Rick Grimes dans l'épisode 9. Et si le public se remet tout juste du final de la saison 8 diffusé le 15 avril, la date de diffusion de la saison 9 est déjà avidement recherchée.



Selon le calendrier officiel de la série, on pourrait s'attendre à une diffusion en octobre 2018. C'est souvent dans la première quinzaine du mois que The Walking Dead reprend du service. Par exemple, la saison 7 avait repris le 23 octobre 2016 et la 8 le 22 octobre dernier.

Selon le site américain Comic Book, le tournage devrait débuter avant la fin du mois d'avril en Géorgie où des scènes sont en construction. Pour autant, il ne faudra pas s'attendre à ce que la saison 9 démarre directement après le final de la saison précédente. En effet, "un énorme saut dans le temps" est prévu pour permettre à la série d'entrer dans une nouvelle ère.