publié le 27/02/2018 à 07:30

Les fans de The Walking Dead n'ont pas fini de pleurer. Après le retour de la saison 8 avec un épisode tire-larmes, Chandler Riggs (Carl) puis Andrew Lincoln (Rick) se sont confiés sur le final dramatique. Un entretien qu'il a accordé au média américain Entertainment Weekly. L’acteur, qui incarne le leader des héros et héroïnes de The Walking Dead depuis 2010, a donné des détails sur les scènes fortes de l'épisode 9. Attention, si vous n'avez pas encore regardé Honor, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Rick a perdu son fils aîné. Carl, mordu par un zombie dans l'épisode 6, s'est donné la mort dans l'épisode 9, avant de se transformer en monstre assoiffé de chair. Pour le retour de la saison 8, Rick a droit à de vrais moments d'adieu avec son fils, qui tente de lui transmettre un message humaniste avant de mourir. "Tout était dur. L'adieu final est insupportable. L'équipe de tournage a été étonnante, pendant la scène de l'église [où Carl se donne la mort], il n'y avait aucun bruit (...) C'était vraiment un moment spécial", démarre Andrew Lincoln dans son entretien pour EW.

"Cela a été l'un de mes plus grands privilèges de voir Chandler grandir à l'écran. Alors oui, nous avons l'habitude de dire au revoir dans cette série, mais je le répète, c'est grâce à sa femme et son fils [Lori et Carl, tous les deux disparus] que Rick sort de son lit d'hôpital dans le premier épisode et c'est triste aujourd'hui. Je suis comme le mec qu'on laisse sur le quai. Il a perdu sa précieuse cargaison", poursuit l'acteur.

Andrew Lincoln donne des détails sur l'épisode 10

Dans l'un des teasers diffusés par la chaîne AMC, on voit Rick et Negan s'insulter par talkie-walkies, ce qui ne présage rien de bon. Les deux hommes ne sont pas prêts d'enterrer la hache de guerre, comme l'avait rêvé Carl. Que nous réserve donc la suite de cet épisode 10 ? "C'est une sorte de retournement inattendu. Il y a beaucoup de menaces, beaucoup de passages dans des endroits des points de vue de Rick et Michonne, on reprend le lendemain matin [de la mort de Carl] et on voit qui peut continuer à se battre pour son avenir et risquer sa vie", résume Andrew Lincoln. De quoi augmenter l'impatience des fans avant la suite de la saison 8, qui pourrait dévoiler comment se termine la fin de la guerre contre Negan.