Et si pour Noël 2018, les zombies s'invitaient sous votre sapin ? Alors que la saison 9 de The Walking Dead entame sa traditionnelle pause hivernale, les fans se languissent d'ores et déjà du retour de leurs héros et héroïnes préférés.



Cette période de fin d'année est donc idéale pour les faire patienter, avant la diffusion de l'épisode 9, le 10 février 2019. Parmi les cadeaux parfaits pour un fan de The Walking Dead : les comics. Des œuvres pour en savoir plus sur l'histoire de Rick Grimes, Michonne ou encore Daryl. En restant toujours dans ce thème, vous pouvez aussi surprendre un fan avec le livre de recettes et de survie officiel de la série.

Outre le coffret DVD ou Blu-Ray compilant les huit saisons, il est aussi bon d'offrir les quatre saisons de Fear The Walking Dead, spin-off officiel de la série. Les aficionados seront aussi ravis de porter le célèbre chapeau de cow-boy de Rick, ensuite porté par ses enfants Carl et Judith. RTL Super vous a sélectionné d'autres cadeaux (garantis sans chairs de zombies putrides).