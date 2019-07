"The Walking Dead" s'offre un nouveau spin-off pour 2020

publié le 11/07/2019 à 21:02

Alors que la saison 10 de The Walking Dead ne reviendra pas avant octobre 2019 et que la saison 5 de Fear The Walking Dead est en cours de diffusion, la chaîne américaine AMC active la production du deuxième spin-off de la série de zombies.

Annoncée il y a quelques mois par EW, cette nouvelle fiction adaptée de l'univers des zombies de Robert Kirkman, sera centrée sur "deux héroïnes" avec des épisodes "qui mettront l'accent sur la première génération de survivants devenus adultes pendant l'apocalypse".

Le 10 juillet 2019, le média américain Variety, révèle que ce spin-off a maintenant ses 3 têtes d'affiches : Alexa Mansour (Unfriended : Dark Web), Nicolas Cantu (Le Monde incroyable de Gumball) et Hal Cumpston (Bilched). On ignore encore l'actrice qui aura l'autre rôle féminin principal.

Néanmoins, le média américain dévoile quelques détails sur les trois rôles. Le personnage d'Alexa Mansour "n'a pas peur de briser les règles, vit au jour le jour. Elle est sympathique et amusante, mais elle cache une profonde détresse". Nicolas Cantu incarnera un héros "ceinture noire de karaté" et Hal Cumpston "un solitaire, timide, qui effraie certains enfants contre son gré". Un trio qui devrait séduire les fans de The Walking Dead, dont les aventures dans les comics se sont arrêtées brutalement au début de l'été 2019.

Nicolas Cantu, Alexa Mansour et Hal Cumpston du prochain spin-off de "The Walking Dead" Crédit : MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / DAVID LIVINGSTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / IMDB