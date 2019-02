publié le 06/02/2019 à 11:40

The Walking Dead risque de perdre l'une de ses plus grandes héroïnes dans la prochaine saison. C'est le constat du très renseigné The Hollywood Reporter, annonçant que Danai Gurira (Michonne) pourrait ne pas être dans la saison 10.



Annoncée pour octobre 2019, AMC n'a pas dévoilé d'autres informations sur cette prochaine saison. THR affirme d'ores et déjà que le planning de tournages, notamment avec Black Panther 2, de Danai Gurira serait trop rempli pour lui permettre de retourner à Alexandria. "Danai Gurira est en pourparlers prolongés avec AMC, les négociations sont compliquées avec les succès de Danai au cinéma, notamment avec Black Panther", explique le média américain.

David Madden, le directeur des programmes de la chaîne américaine, a expliqué : "Nous voulons vraiment qu'elle reste. Michonne est un personnage incroyablement précieux. Mais, la leçon que nous avons tirée avec Andy [Andrew Lincoln alias Rick Grimes], c'est que la série peut survivre à tous les départs possibles, même si ce n'est pas notre objectif. Le but, c'est que Danai continue de travailler sur toutes les bases possibles, compte-tenu des événements qui ont bouleversé sa vie". Mais, AMC n'a pas communiqué plus en détail sur le potentiel départ de l'actrice. Il faudra s'armer de patience et espérer que Michonne restera dans la saison 10 du show.