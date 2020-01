"The Mandalorian" : qu'est ce que le "sabre noir" et que dit-il de la saison 2 ?

publié le 18/01/2020 à 06:30

Attention si vous n'avez pas encore vu le "season finale" de la série de Disney+ The Mandalorian, la suite de cet article va contenir un spoiler majeur. Vous voilà prévenus.

Ce fut la séquence choc de la fin de cette très réussie première saison de The Mandalorian. Après avoir réussi leur fuite sur une rivière de lave, nos héros ont été confrontés au grand méchant de la série, Gideon Moff (Giancarlo Esposito), à bord de son vaisseau spatial. Grâce à l'usage de son jet-pack notre guerrier mandalorien a triomphé de lui provoquant le crash du vaisseau et permettant la fuite de notre petit groupe de protecteurs de bébé Yoda. Ce ne fut pas la fin de Gideon pour autant qui a réussi à s'extraire de la carcasse de son véhicule grâce à une arme très particulière et bien connue des fans de Star Wars : un sabre laser.

Mais à y regarder de plus près, le sabre de Gideon n'est pas rouge, bleu ou jaune mais noir avec un léger halo blanc. Il n'a pas non plus une forme cylindrique mais ressemble à une lame d'épée classique, plate et pointue à son extrémité. Un design de gros cutter et une couleur bien différente des sabres que manipulent les Jedi et les Sith.

> The Mandalorian Season 1 Ending Moff Gideon Has The Dark Saber

Il s'agit là de la lame noire ("darksaber" en anglais), une arme unique convoitée et qui apparaît à plusieurs moments dans l'univers étendu de Star Wars. Il s'agit d'une arme puissante et aussi d'un symbole pour le peuple mandalorien. La lame a en effet été créée par Tarre Vizsla, le premier guerrier mandalorien à être accepté dans l'Ordre des Jedi. "Après sa mort, les Jedi ont gardé le sabre dans leur temple. Jusqu'à ce que des membres de la Maison Vizsla s'y introduisent et libèrent le sabre. Ils utilisèrent le sabre pour unifier le peuple et éliminer ceux qui s'opposèrent à eux. Pendant un temps, pour gouverner Mandalore, il fallait porter cette arme. Ce sabre est un symbole important pour cette maison et est respecté par les autres clans", explique Fenn Rau, un personnage de la série animée Star Wars : Rebels, dans laquelle on retrouve fréquemment la lame sombre.

La lame est unique, son look rectangulaire est très proche du style de Mandalore. Même si son look n'augure rien de bon, la lame n'est pas particulièrement maléfique ou plus puissante que les autres sabres jedi. En revanche, elle est un symbole fort de la politique mandalorienne. Nombreux furent les leaders de ce monde à porter le sabre noir. Le sabre a été utilisé dans le passé par un personnage que les fans de la saga cinématographique connaissent bien : Dark Maul. Il a aussi croisé les destins de l'empereur Palpatine ou d'Obi-Wan Kenobi.

> Darksaber in Star Wars: The Clone Wars

Le fait que le sabre soit désormais dans les mains de Moff Gideon laisse entendre que Gideon dirige désormais la zone de Mandalore pour l'empire (ou ce qu'il en reste) et qu'il est très certainement responsable du massacre des Mandaloriens lors de la "Nuit des Mille Larmes". Cela fait de ce commandant une cible privilégiée pour notre mercenaire préféré, Din Djarin (le Mandalorien ou Pedro Pascal sous le casque) qui voudra sans doute venger le peuple qui l'a élevé. Si Gideon est aussi un utilisateur de la Force (un seigneur Sith caché ?) alors peut-être aurait-il un intérêt tout particulier dans sa quête de l'Enfant. Cela pourrait faire débarquer les Sith et les Jedi à l’intérieur de l'intrigue de la série même si la saison 1 était un agréable pas de côté, loin de la guerre épique entre le Bien et le Mal qui est réservée aux films.