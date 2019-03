Oscar Isaac, l'interprète de Poe Dameron dans Star Wars 7, 8 et 9

Alors que Ben Affleck a officiellement annoncé qu'il raccrochait la cape noir pour The Batman, en février 2019, c'est au tour d'Oscar Isaac de s'exprimer sur le sujet. L'acteur qui a rejoint le casting du reboot de Dune, serait dans les favoris selon la rumeur pour incarner Batman.



Dans un entretien pour le média Metro,Oscar Isaac a enfin répondu à la rumeur sur le Chevalier Noir : "Comme tout le monde, je l'ai lue [l'information]. Malheureusement, je n'ai eu aucune conversation autour de Batman, mais je suis sûre qu'il sera génial. Matt Reeves est un réalisateur talentueux. Il peut me demander mon numéro". Une manière habile de mettre un terme à la rumeur tout en laissant la porte ouverte à Matt Reeves et Warner Bros pour lui organiser un casting.

En attendant d'avoir le fin mot de cette histoire, les fans retrouveront Oscar Isaac dans le costume de Poe Dameron pour Star Wars 9. Le pilote de la rébellion devrait nous montrer comment il a réussi à devenir le leader des rebelles après le final de Star Wars 8, où Leia le laisse prendre la tête du groupe.