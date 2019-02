publié le 06/02/2019 à 12:29

Branle-bas de combat dans la galaxie Star Wars. Le titre de Star Wars 9 aurait fuité sur Internet, grâce à un internaute du forum américain Reddit. u/daviebaby8666 affirme avoir eu accès aux codes du site officiel Star Wars, qui protégeraient les informations top secrètes du film de J.J. Abrams. Attention, la suite contient de potentiels de spoilers.



Selon l'internaute de Reddit, Star Wars 9 aurait pour titre officiel Balance of The Force. "Le design du logo du titre est similaire aux précédents titres des épisodes, avec cette fois le logo de Star Wars en violet", poursuit-il sur le forum. Une couleur moins dramatique que Star Wars 8 (rouge) et plus marqué que le jaune de Star Wars 7.

Balance of The Force serait une continuité de l'épisode 8, puisque Luke Skywalker y remet en question l'Ordre Jedi. Il explique à Rey qu'il faut trouver un équilibre entre la Lumière et l'Obscurité, plutôt que les opposer d'une manière aussi dogmatique. En possédant les livres anciens de l'Ordre Jedi, Rey peut donc continuer son apprentissage, mais surtout intégrer de nouvelles idées pour permettre à l'Ordre de perdurer et de trouver un véritable Équilibre.