Après des années d'attente, la nouvelle adaptation de Batman au cinéma se profile enfin. Selon les informations de Television Critics Association (via SlashFilm), le film The Batman aura de quoi ravir son public. Le long-métrage devait au départ être le premier volet d'une (nouvelle) trilogie réalisée par Ben Affleck et qui devait avoir comme ennemi principal le puissant Deathstroke (Joe Manganiello).



Mais tout ne s'est passé comme prévu, puisque Ben Affleck, qui devait par ailleurs tenir le rôle de Batman, a finalement abandonné le projet. Il a été remplacé au pied levé par le réalisateur Matt Reeves, alors en plein tournage du film La planète des singes : suprématie. Le projet d'un film sur l'homme chauve-souris avait alors pris du retard.

Courant 2017, on apprend que le film ne sera en rien ce qui avait été prévu au départ. Matt Reeves, 52 ans a donc souhaité, jeudi 2 août, mettre les choses aux clairs et contredire toutes les rumeurs les plus farfelues. Entre les dates de tournage et les potentiels acteurs et actrices pouvant être pressentis au casting, RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait du film The Batman.



Un tournage qui pourrait débuter en 2019

Selon le réalisateur, le tournage du film débuterait en 2019. Le metteur en scène a indiqué finir l'écriture du script, lancée en début d'année 2018, d'ici quelques semaines. "J'espère pouvoir commencer le tournage d'ici le printemps 2019, ou au début de l'été, à peu près (...) Nous sommes en plein travail pour livrer le scénario dans les prochaines semaines. Ma tête est plongée tout entière dans l'écriture du script", a-t-il déclaré.



De quoi réchauffer le cœur des fans du super-héros à la cape noire, qui attendent désespérément un nouveau projet similaire à celui de Christopher Nolan (Batman Begins, en 2005 ; The Dark Knight, en 2008 et The Dark Knight Rises, en 2012).



Un récit sombre

Contrairement à tout ce qui avait été dit, il ne sera pas question d'une adaptation de la bande-dessinée Year One, signée Franck Miller, publiée en 1987. "On ne travaille pas sur un comic book en particulier. Year One fait partie des nombreuses bandes-dessinées que j’aime", a déclaré Matt Reeves.



Il n'est pas question non plus d'une "origin story" puisque Matt Reeves souhaite inscrire son super-héros dans une histoire plus recherchée et originale. Le réalisateur veut proposer un récit très sombre. "J’ai déjà dit que ce serait quelque chose de très noir (...) une histoire où Batman enquête sur une affaire qui le sort du monde de Gotham (…) ce ne sera pas lié aux films de Christopher Nolan", confie-t-il.

"The Batman" aura un lien avec les films DC

Contrairement à ce qui a été dit en début 2018, le réalisateur confirme bien un lien avec les films issus de l'univers que Warner a mis en place (Justice League, Man of Steel...). "Il y a des façons grâce auxquelles tout ça se connecte au DC Universe (...) nous sommes une pièce d’un ensemble de beaucoup d'autres pièces, donc je ne veux pas commenter sur ça excepté sur le fait que je suis concentré spécifiquement sur cet aspect du monde de DC", confirme-t-il.

Ben Affleck n'est toujours pas annoncé au casting

Ben Affleck qui incarne Bruce Wayne depuis Batman VS Superman, sorti en mars 2016, n'est pas sûr de rejoindre le casting. En effet, interrogé sur les acteurs présents au casting, Matt Reeves est resté très évasif sur l'apparition de Ben Affleck ou non dans son film, mais affirme être toujours en contact avec lui.



Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été confirmée par Warner Bros, qui travaille actuellement sur le film The Joker, avec Joaquin Phoenix, pire ennemi de Batman.