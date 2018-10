"Je me bats pour moi et ma famille", Ben Affleck évoque son alcoolisme

publié le 05/10/2018 à 12:29

Ben Affeck est sorti du silence. L'acteur de 46 ans connu pour ses rôles dans Armageddon, Gone Girl ou plus récemment Batman dans Justice League est revenu sur ses problèmes d'alcoolisme qui l'ont conduit à rejoindre un centre de désintoxication, fin août 2018. Le comédien a publié un long message sur son compte Instagram, jeudi 4 octobre 2018, dans lequel il explique en détail son addiction à l'alcool et tient à saluer l’indélébile soutien de ses fans et de sa famille.



"Le soutien que j'ai reçu de la part de ma famille, de mes collègues et des fans représente tellement pour moi (...) Cela m'a donné la force et le soutien nécessaires pour parler de ma maladie (...) Combattre une addiction est une lutte difficile et qui dure toute la vie. À cause de cela, on n'est jamais réellement dans ou en dehors d'un traitement. C'est un engagement à temps plein (...) Je me bats pour moi et ma famille", a écrit le comédien.

En 2001, l’interprète de Batman avait déjà été en cure pour soigner ses démons. Six ans plus tard, il avait publié un message sur ses réseaux sociaux en expliquant qu'il était guéri.