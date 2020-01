Star Wars : George Lucas a rencontré "Baby Yoda" (et la photo fait fondre les fans)

publié le 17/01/2020 à 12:57

Jon Favreau vient de casser Internet. Le réalisateur de la série The Mandalorian a posté dans la soirée du 16 janvier une photo de George Lucas portant "Baby Yoda" tout en le regardant avec amour. Il n'en fallait pas plus pour que les fans fondent devant ce cliché entré d'ores et déjà dans la légende Star Wars.

C'est d'ailleurs l'une des premières photos "officielles" de George Lucas depuis la sortie de L'Ascension de Skywalker, sortie le 18 décembre 2019. Le père fondateur de la saga Star Wars, qui a vendu Lucasfilm en 2012 à Disney, n'a effectivement pas communiqué officiellement sur ce qu'il pensait de la conclusion des Skywalker au cinéma.

Alors, en réunissant Lucas et "Baby Yoda", la star de The Mandalorian devenue la coqueluche des fans de Star Wars, Jon Favreau a réussi une photo de maître. Difficile de ne pas sourire devant George Lucas qui tient la marionnette si délicatement. La photo génère déjà plus de 340.000 "j'aime" et 66.000 retweets.