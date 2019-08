VIDÉO - "The Mandalorian" : la série Star Wars de Jon Favreau dévoile son trailer

The Mandalorian | Official Trailer | Disney+ | Streaming Nov. 12

publié le 24/08/2019 à 02:52

The Mandalorian se dévoile enfin ! Plus de six mois après l'annonce du réalisateur Jon Favreau et une image d'un soldat mandalorien, la première série Star Wars en prises de vues réelles dévoile sa bande-annonce. C'était l'un des événements que les fans ne voulaient pas manquer à la D23 Expo, la grand-messe Disney qui a lieue chaque été.

The Mandalorian est attendue pour le 12 novembre 2019 sur Disney +. Issus d'une longue tradition guerrière, les Mandaloriens (originellement de la planète Mandalore) ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi. Jango Fett (le père de Boba Fett) est l'un des Mandaloriens les plus connus de leur histoire. Mais, contrairement à ce que les fans pourraient espérer, The Mandalorian, ne sera pas centré sur la famille Fett, mais un autre guerrier incarné par Pedro Pascal (Oberyn Martell dans Game of Thrones).

"Après Jango et Boba Fett, un nouveau guerrier fait surface dans l’univers de Star Wars. The Mandalorian se déroulera après la chute de l’Empire [épisode 6] et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous y suivrons les tourments d’un as de la gâchette solitaire aux confins de la galaxie, bien loin de l’autorité de la Nouvelle République", expliquait le réalisateur Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2) sur son compte Instagram.