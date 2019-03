publié le 15/03/2019 à 12:17

Dans un temps lointain, encore très lointain, Star Wars IX arrivera dans les salles obscures. En attendant le 18 décembre 2019, les fans vont pouvoir se faire les dents sur une première (et très attendue) bande-annonce. Inutile de préciser l'impatience des fans après les rebondissements qui ont marqué l'intrigue de Star Wars VIII.



Comme le média américain Screen Rant, l'avait prédit, le réalisateur J.J. Abrams a terminé le tournage de Star Wars IX en février 2019. Une bande-annonce ne devrait donc pas tarder. Cela donnerait l'occasion d'avoir de premières images des retours de Rey et Finn, voire de Billy Dee Williams qui reprend son rôle de Lando Calrissian.

Pour le moment, l'intrigue est tenue secrète même si on sait déjà qu'elle se situera un an après les événements de Star Wars VIII, grâce à une indiscrétion de John Boyega. En attendant d'en savoir plus, quand pourrait donc sortir le premier trailer du film le plus attendu de la fin 2019 ?

Pendant la Star Wars Celebration en avril 2019

Beaucoup guettaient les précédents calendriers de sorties de bandes-annonces des films pour savoir quand seraient dévoilées les première images de l'épisode final de cette triple trilogie. Un créneau revenait en permanence : la Star Wars Celebration, qui aura lieu à Chicago du 11 au 15 avril 2019. Les fans peuvent se rappeler qu'en 2018 la première bande-annonce de Star Wars VIII y avait été dévoilée, tout comme la seconde bande-annonce du Réveil de la Force (Épisode VII) en avril 2015 et celle de Rogue One, le premier spin-off de la saga, en avril 2016.



D'après une vidéo officielle du compte Star Wars sur YouTube qui présente l’événement et ses invités, il est fort probable que la bande-annonce soit diffusée le 12 avril. La Star Wars Celebration recevra ce vendredi 12 avril : le réalisateur J.J. Abrams et la productrice Kathleen Kennedy pour venir à la rencontre des fans. Les organisateurs prévoient d'autres "surprises" pour cette présentation. Il s'agirait d'un créneau idéal puisque Disney pourra probablement profiter des séances d'Avengers: Endgame pour diffuser dans les salles de cinéma le trailer de l'Episode IX. Une pierre, deux coups.

> Star Wars: Episode IX Heads to Celebration Chicago