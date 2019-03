publié le 06/03/2019 à 12:13

Mark Hamill n'est pas d'accord avec la stratégie Disney des films Star Wars, et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Dans un entretien pour le média Den Of Geek, l'interprète de Luke Skywalker critique les sorties trop rapprochés des précédents épisodes et spin-offs au cinéma.



"À l'époque [de la première trilogie], c'était trois ans d'intervalle entre chaque épisode. Maintenant, ils sont espacés de deux ans chacun, avec un spin-off au milieu. J'ai dit aux cadres de Disney : 'Vraiment ? Solo cinq mois après notre film [Star Wars 8] ? Il faut espacer la sortie !' Mais, ils m'ont répondu : 'Nous avons un calendrier à respecter pour Mary Poppins'", explique Mark Hamill à Den of Geek, avant de conclure : "J'ai le droit de gueuler, que vont-ils faire de toutes manières ? Me virer ?".

Des propos qui font écho à ceux de Bob Iger, le big Boss de Disney en septembre 2018. Il avait alors reconnu que Disney "réalisait trop de films Star Wars", dans un entretien pour THR et qu'ils [les producteurs) allaient "ralentir la production [d'épisodes]". Si Rogue One, sorti en 2016 a été un succès dans les salles et auprès des fans, Solo : A Star Wars Story (2018) n'a pas eu le même destin. Il est même devenu le premier Star Wars-Disney à perdre de l'argent.