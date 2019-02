"Star Wars : Jedi Fallen Order" se dévoilera pendant la Star Wars Celebration

publié le 28/02/2019 à 13:03

Star Wars : Jedi Fallen Order est le jeu vidéo le plus attendu des fans Star Wars. Présenté en juin 2018 lors de l'E3, il se rappelle au bon souvenir des fans après un communiqué officiel publié le site Star Wars, le 27 février 2019.





Attachez vos ceintures et préparez-vous à passer en vitesse lumière, puisque les premières images de Star Wars : Jedi Fallen Order et des informations officielles seront dévoilées le 13 avril 2019, lors de la Star Wars Celebration. Cette grand-messe des fans Star Wars sera donc ponctuée d'événements intergalactiques, car la première bande-annonce de Star Wars 9 devrait aussi y être diffusée.

Pour le moment, on sait déjà que Star Wars : Jedi Fallen Order, est un jeu d'action-aventure centré sur un Padawan qui a survécu à l'Ordre 66, après La Revanche des Sith (épisode 3). Souvenez-vous, c'est l'Ordre de l'Empereur qui démarre la Purge contre les Jedi dans toute la galaxie. Jedi Fallen Order devrait sortir pour fin 2019, mais on ignore encore sur quelles consoles il sera accessible.