Au "Droid Depot", il sera possible de rencontrer R2-D2 et BB8

Au "Droid Depot", il sera possible de rencontrer R2-D2 et BB8 Crédits : Disney / Lucasfilm | Date :

Dans Star Wars: Rise of the Resistance, le public sera capturé par le Premier Ordre

Dans Star Wars: Rise of the Resistance, le public sera capturé par le Premier Ordre Crédits : Disney / Lucasfilm | Date :

publié le 28/02/2019 à 14:11

La galaxie Star Wars arrive bientôt dans les parcs Disney avec Star Wars: Galaxy's Edge. Le public américain qui pourra le découvrir dès l'été 2019 à Disneyland Resort (Californie) et en octobre 2019 à Walt Disney World Resort (Floride).



En attendant l'ouverture de ces deux extensions de 5,7 hectares dans les parcs américains, le site officiel de Star Wars a dévoilé de nouvelles images exclusives et des concepts-arts des prochaines attractions de Star Wars: Galaxy's Edge. Avec Millennium Falcon: Smugglers Run, le public pourra monter à bord d'une reproduction du Faucon Millenium pour une course effrénée dans la galaxie. Le parc vous entraînera aussi dans l'univers de Rey, Poe Dameron ou encore Kylo Ren. Et si vous vous sentez l'âme d'un ou d'une Jedi, un stand permettra de construire votre sabre laser.

Le parc Disneyland Paris pourrait peut-être s'inspirer de Star Wars: Galaxy's Edge pour son nouvel espace Star Wars, qui avait été annoncé en février 2018.