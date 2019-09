publié le 27/09/2019 à 21:21

Mais qui va être le prochain grand héros de la saga intergalactique Star Wars ? Avec la fin de l'ère Skywalker qui va intervenir avec la sortie de l'Episode IX cet hiver, Star Wars ne sera pas enterré pour autant. La nouvelle maison mère des Jedi, Sith et autres Wookies, Disney, compte bien étendre ce space-opera mythique.

De nombreux projets sont déjà lancés par Disney et devraient être réalisés dans les prochaines années. La nouvelle la plus récente concerne un projet qui serait piloté par la patronne de Lucasfilm, en toute logique, et le grand chef des studios Marvel : Kevin Feige. La nouvelle de cette collaboration pour lancer un nouveau film étiqueté Star Wars a fait frissonner Hollywood puisque la rumeur veut que Kevin Feige aurait déjà approché un célèbre acteur pour occuper un rôle important dans cette nouvelle saga.

Naturellement, aucun nom n'a été révélé et la rumeur explique simplement qu'il s'agit d'un grand nom d'Hollywood. Il n'en fallait pas plus pour que des comédiens bien connus de l'univers Marvel sautent sur l'occasion pour présenter leurs ardentes candidatures au poste.

Chris Evans, qui interprète Captain America, a répondu sur Twitter à la question du magazine Collider : "Quel acteur du MCU voudriez-vous voir apparaître dans un film Star Wars ?". "Moi", a simplement répondu le comédien attirant alors des milliers de "likes" et de "retweets".

Brie Larson qui incarne la super-héroïne Captain Marvel a, elle aussi, lancé sa petite entreprise de lobbying pour un rôle dans la prochaine ère Star Wars avec une merveilleuse photo d'elle en Jedi posant avec un sabre laser et le droïde de protocole C-3PO. On donne le point à l'actrice pour cet effort qui prouve son dévouement.

Did someone say Star Wars?! pic.twitter.com/e6vVm5wW2p — Brie Larson (@brielarson) September 27, 2019