publié le 09/08/2019 à 17:22

Star Wars 9 est le film le plus attendu de la fin 2019. Conclusion de la saga Skywalker au cinéma, dernier volet de la troisième trilogie Star Wars, il concentre de nombreuses attentes de fans. Et moins on en sait sur le film, plus il est un sujet de discussion sur les forums et les réseaux sociaux.

Même si Disney verrouille toute communication autour de Star Wars 9, Domhnall Gleeson a expliqué comment il a réagi à la lecture du scénario. "C'était cool, c'est une page qui se tourne. Et c'était différent de ce que j'avais imaginé", démarre l'interprète du colérique et risible Général Hux dans un entretien pour Collider, le 7 août 2019. Dans ces quelques lignes de déclarations, on pourrait imaginer que J.J. Abrams va prendre une nouvelle direction avec Star Wars 9, loin de l'influence de la saga originelle.

En effet, de nombreux fans lui ont reproché d'avoir fait de Star Wars 7, un pâle copier-coller de l'épisode 4. D'autres ont aussi argué que Star Wars 8 avait trop de réminiscences de L'Empire contre-attaque (épisode 5). "Il était super et très excitant. Et vous sentez que vous faites partis de ce club très restreint qui lit les scénarios avant tout le monde et qui se sent bien dans ce rôle. J'ai vraiment apprécié l'expérience et que je suis persuadé que ça va être génial", conclut l'acteur irlandais.