Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / David James

publié le 03/09/2018 à 17:03

Domhnall Gleeson (Général Hux) a peur de spoiler les fans Star Wars. C'est pourquoi il regrette d'avoir lu le script entier de Star Wars 9, actuellement en tournage depuis un mois. L'interprète du général hystérique depuis Le Réveil de la Force a révélé cette information il y a quelques jours, lors d'un passage pour le podcast américain Happy Sad Confused (relayé par EpicStream).



"J'ai fait la terrible erreur de lire le scénario, je sais tout. Mon cauchemar c'est de m'endormir dans les transports en communs, dans l'avion (...) Vous vous réveillez, votre bouche prononce quelques mots et vous dites 'Skywalker a fait ça'. Et après vous réalisez que vous ne savez pas depuis combien de temps vous parlez et il y a un enfant qui filme et quelqu'un d'autre qui écrit. Et comme vous êtes en avion vous dites 'Il faut qu'on ait une discussion avant d'atterrir, je peux avoir accès à mon compte en banque'", explique-t-il alors.

Avec le tournage démarré il y a moins un mois, Domhnall Gleeson va devoir tenir sa langue encore un long moment : Star Wars 9 n'est attendu que le 18 décembre. Mais, depuis le début de la nouvelle saga Star Wars, le casting préservé le secret autour des intrigues, contrairement à leurs collègues Marvel comme Tom Holland (Spider-Man) ou Mark Ruffalo (Hulk) qui avaient spoilé Avengers : Infinity War, des mois avant sa sortie.