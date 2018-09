publié le 24/09/2018 à 20:21

Le psychopathe de Gotham City envahit les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, de premières images de Joaquin Phoenix dans le costume du Joker circulent sur Twitter et Instagram. Les fans ont pu ainsi découvrir le nouveau visage de l'ennemi de Batman, après Heath Ledger ou encore Jack Nicholson, mais aussi de Zazie Beetz (Deadpool 2), dont le rôle est encore inconnu.



Le 21 septembre 2018, le réalisateur Todd Phillips a ainsi dévoilé une vidéo inquiétante de Joaquin Phoenix lors d'un essai pour le film. L'acteur, qui incarne Arthur Fleck / Le Joker, reste statique pendant que la musique Laughing de The Guess Who résonne.

Au fur et à mesure de la vidéo, le visage du clown se superpose sur le visage d'Arthur Fleck. Le "teaser" s'achève avec un regard de Joaquin Phoenix à la caméra qui a de quoi donner des frissons.

Quelques jours plus tard, le cinéaste a partagé une première photo de Zazie Beetz. Après avoir incarné la mutante Domino dans Deadpool 2, l'actrice pourrait camper Sophie Dumond, une mère célibataire que va rencontrer Arthur Fleck. C'est à son contact qu'Arthur Fleck devrait commencer à perdre la raison, selon The Hastag Show.



Le réalisateur a partagé ce cliché officiel à la suite d'une vidéo de tournage qui a fuité (ci-dessous). "On a des paparazzis tout autour du plateau, dans chaque recoin. Et ça m'énerve qu'ils publient constamment leurs mauvais clichés. Je me suis dit que je pouvais en publier des bons", explique-t-il sur Instagram.

Une première vidéo du tournage

> Joaquin Phoenix Joker

Cerise sur le gâteau : une vidéo du tournage a été dévoilée par le média américain TMZ. Elle se déroule dans le métro new-yorkais, où le Joker et sa bande de clowns sèment la panique. On remarque par la même occasion le costume très bariolé (rouge, orange et vert) et "clownesque" du psychopathe de Gotham, bien loin de celui de Jared Leto dans Suicide Squad qui porte une veste en crocro violette.



Attendu pour le 4 octobre 2019, Joker promet donc de trancher nettement avec la précédente apparition de l'ennemi de Batman. Todd Phillips devrait probablement publier d'autres images officiels du casting dans les prochains jours.