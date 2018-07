DC Comics : ce que l'on sait du "Joker" avec Joaquin Phoenix

publié le 26/07/2018 à 19:00

Un nouveau Joker s'apprête à terroriser les salles obscures. Annoncé l'été dernier, le film réalisé par Todd Phillips (la trilogie Very Bad Trip), avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, commence à se préciser. De nombreuses informations ont ainsi été divulguées, au compte-gouttes, lors du Comic-Con de San Diego le week-end dernier.



Oubliez Jared Leto dans Suicide Squad, le Joker de Joaquin Phoenix révélera enfin au public les origines du super-vilain de Gotham. Un premier film solo très attendu par les fans, puisque le personnage né dans les comics en 1940 n'a jamais eu droit à un film spécialement dédié.

Entre les dates de tournage et de sortie, les acteurs et actrices pressentis au casting, RTL Super fait le point sur tout ce qu'on sait déjà du Joker, qui devrait permettre à DC Comics de réussir sa contre-attaque Marvel au cinéma.

Un tournage en septembre prochain et une sortie pour octobre 2019

Longtemps annoncé, le film de Todd Philips prend enfin de l'amplitude avec l'information relayée par le média Comic Book : le tournage débutera en septembre prochain. Il n'est pas spécifié combien de temps il devrait durer, mais sachez déjà que le réalisateur prévoit "un petit budget" de 55 millions de dollars. Pour comparer, Wonder Woman avait 149 millions de dollars et Justice League 300 millions...

L'année 2019 sera d'ailleurs très chargée pour les fans de pop culture avec Star Wars 9 (décembre 2019), Avengers 4 (avril 2019), Shazam ! (décembre 2019)... Et les amateurs et amatrices des aventures du Joker seront ravis d'apprendre que le film est attendu le 4 octobre 2019 sur les écrans américains. Soit 3 ans après la prestation controversée de Jared Leto dans Suicide Squad, après un montage au ciseau du film de David Ayer en post-production.

Le film sera une "origin story"

Joker aura une histoire qui ne s'alignera pas sur les précédents films de DC Comics. Nous découvrirons comment le Joker est devenu le plus grand psychopathe de Gotham City. Le tout dans une veine plus "sombre" que tout ce que vous avez pu voir sur le Joker auparavant et dans le Gotham des années 80. "C'est une exploration d'un homme méprisé par la société, qui n'est pas seulement une étude de caractère", a expliqué dans Variety Scott Silver, qui a co-écrit le scénario avec Todd Phillips.



Selon une rumeur, relayée par le sérieux Screen Rant, Todd Phillips adapterait en partie le comics The Killing Joke d'Alan Moore, l'une des œuvres les plus populaires sur le Joker. Dans cette histoire, on apprend que le personnage est un comédien raté qui se tourne vers le crime et tombe dans une cuve de produits chimiques.



"Batman : The Killing Joke" revient sur l'une des origines du Joker Crédit : DC Comics

Enfin, selon The Hastag Show, l'intrigue débutera en racontant l'histoire d'Arthur Fleck [l'identité civile du Joker] qui retourne dans sa ville natale afin de s'occuper de Penny, sa mère mourante. C'est pendant cette période qu'il fera la rencontre de Sophie Dumond, une mère célibataire qui serait incarnée par Zazie Beetz (la mutante Domino dans Deadpool 2). C'est au contact de cette dernière qu'Arthur Fleck commencerait à devenir fou...

Le premier film d'un nouveau label DC plus "dark"

Ce n'est pas un secret, DC Comics prépare la contre-attaque Marvel. Entre un film sur Flash sur le ton de Retour vers le Futur, deux films sur le Joker et un spin-off sur Harley Quinn, le célèbre adversaire de la Maison des Idées va aussi créer un nouveau label au cinéma. Le Joker de Todd Phillips sera le premier projet de ce label indépendant des autres films DC et Warner Bros (Wonder Woman, Justice League, Batman V Superman). Comme l'explique le média Screen Rant, ce label se nommerait "DC Dark" ou "DC Black" et pourrait se concentrer davantage sur les célèbres méchants de l'écurie DC qui n'ont pas été exploités au cinéma.

Robert de Niro et Frances Conroy au casting ?

Frances Conroy et Robert De Niro dans le film "Stone" Crédit : Metropolitan FilmExport

Selon le très renseigné The Hollywood Reporter, Robert de Niro est en pourparlers pour rejoindre le casting du Joker. L'acteur de Taxi Driver, Casino ou encore Les Affranchis, devrait incarner le présentateur d'un talk-show, responsable de la folie du Joker. On pourrait penser que le personnage de De Niro va ridiculiser à la télé le Joker, qui démarre sa vie en tant que comédien raté avant d'être un génie du crime. Et selon le média américain The Wrap, Frances Conroy (America Horror Story, Six Feet Under) est en négociation avec Warner Bros pour incarner Penny, la mère du super-vilain de Gotham.