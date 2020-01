publié le 21/01/2020 à 21:34

Morbius a-t-il trouvé son Docteur Octopus ? C'est ce qu'affirme une rumeur. L'acteur Jared Harris des séries The Crown et Chernobyl serait en effet l'interprète de l'un des ennemis de Spider-Man, pour donner la réplique à Jared Leto. Il est en effet au casting du film, attendu dans les salles le 5 août 2020.

Mais, lors de la cérémonie des SAG Awards 2020, Jared Harris a tenu à clarifier la situation au média américain Variety. "Non. J'adore l'imagination des fans, c'est excitant pour moi d'y penser, mais non [je ne jouerai pas le Docteur Octopus]", confie l'acteur.

Le mystère est donc encore entier sur le rôle qu'il interprétera dans Morbius. Pour le moment, on sait que Michael Keaton reprendra son rôle du Vautour, vu dans Spider-Man : Homecoming et que J.K. Simmons devrait de nouveau jouer J.Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle, vu dans la trilogie Spider-Man de Sam Rami et Spider-Man : Far From Home. Adria Arjona (Triple Frontière, Six Underground) est dans la première bande-annonce du film en tant que Martine Bancroft, scientifique et fiancée de Morbius.