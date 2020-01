publié le 20/01/2020 à 20:10

Alors que Morbius, l'un des ennemis jurés de Spider-Man arrive au cinéma pour l'été 2020, le troisième film solo du super-héros commence à se concrétiser. Le média américain Comic Book a en effet révélé de premières informations sur le film qui devrait sortir le 16 juillet 2021 aux États-Unis.

Pour ce Spider-Man 3, suite de Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, Jon Watts sera de retour derrière la caméra. Pour le moment, le réalisateur n'a pas donné d'informations officielles sur le film qui permettra à Tom Holland d'endosser une nouvelle fois le costume de Spider-Man, après avoir failli ne plus le porter dans un film Marvel. L'acteur Britannique devrait de nouveau partager l'affiche avec Zendaya Williams (MJ), Jacob Batalon (Ned) et Jake Gyllenhaal (Mystério), selon Comic Book. Un retour cohérent puisque Mysterio est celui qui envoie à J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), le rédacteur en chef du Daily Buggle, l'information sur la véritable identité de Spider-Man.

Le tournage, qui devrait durer de juillet à novembre 2020 se déroulera à Atlanta, où on été tournés de nombreux films Marvel, mais aussi à New York, Los Angeles et en Islande (où a été tourné une partie de Thor : Le Monde des ténèbres). De premières photos et des indices sur l'intrigue de ce prochain Spider-Man devraient donc commencer à fuiter sur les réseaux sociaux durant l'été 2020.