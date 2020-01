Marvel : qui est Morbius (Jared Leto) et quels sont ses pouvoirs ?

publié le 14/01/2020 à 21:12

L'univers de Spider-Man au cinéma continue de tisser sa toile. Après Venom, le symbiote incarné par Tom Hardy, c'est au tour de Morbius d'arriver dans les salles obscures. Après la fuite d'une première image de Jared Leto dans la peau du vampire de Marvel, une première bande-annonce a été dévoilée le 13 janvier 2020.

Après avoir incarné le Joker de Suicide Squad, Jared Leto passe dans une nouvelle dimension du "méchant" de la pop culture en incarnant le docteur Michael Morbius. Né dans les comics en 1971 dans The Amazing Spider-Man #101, il est l'un des ennemis les plus populaires de Spider-Man.

Avant d'en savoir plus sur cette "origin story" réalisée par Daniel Espinosa (Life : Origine inconnue, Sécurité rapprochée) et dans les salles le 5 août 2020, RTL Super vous présente l'univers de Morbius, qui a eu droit à sa série de comics Morbius, the Living Vampire, en 2013.

Prix Nobel de biochimie, atteint d'une maladie incurable

Le docteur Michael Morbius, Prix Nobel de biochimie, apprend un jour qu'il est gravement malade. Il souffre d'une maladie rare qui détruit ses cellules sanguines et le tue petit à petit. Refusant de disparaître et d'en parler à sa fiancée Martine Bancroft, Morbius décide de trouver un remède avec son collègue Emil Nikos. Le sérum est créé à partir de fluides prélevés sur des chauves-souris. Morbius se l'injecte et demande à Nikos de l'électrocuter activer la formule. Rien ne se passe comme prévu : le choc est tel que le sérum transforme Morbius en vampire, avec une soif irrépressible de sang.

Morbius se transforme en vampire Crédit : Marvel Comics

Il tente de tuer Nikos, mais reprend ses esprits au dernier moment et décide de se suicider plutôt que de s'attaquer à ses proches. Dans les comics, Martine l'aide à garder un lien avec son côté humain. Morbius l'a transformé plus tard en vampire et elle deviendra une super-méchante, tuée puis ressuscitée à plusieurs reprises. Mais, son instinct de survie est le plus fort et Morbius, est déchiré entre son désir de vivre (et donc de boire le sang de ses victimes) et le dégoût qu'il a pour lui-même. Dans le film, elle sera incarnée par Adria Arjona (True Detective, Six Underground).

Des pouvoirs de vampire, sans craindre le soleil

Les pouvoirs de Morbius sont liés aux litres de sang qu'il boit. Plus il en aura, plus sa puissance sera décuplée. Il possède ainsi une force, une vitesse, une agilité et des réflexes surhumains. Sans oublier sa capacité à guérir, comme les vampires. Pour se protéger et attaquer ses ennemis / proies, Morbius a des dents tranchantes et des griffes acérées rétractables. Elles peuvent déchirer facilement la chair et les os des humains...



Grâce à sa concentration mentale, Morbius peut planer dans les airs sur de courtes distances et hypnotiser ses victimes si elles le regardent longtemps dans les yeux. Mais, si un individu a suffisamment de volonté, il peut vaincre ce pouvoir. À l'instar des "vrais vampires", en buvant de la sang de sa victime, Morbius la transforme en vampire qu'il peut contrôler. Enfin, si Morbius a des pouvoirs de vampire, il n'est pas sensible à la lumière du soleil, ni des icônes religieuses, car il est un vampire créé à partir d'un accident scientifique et non d'une morsure d'un être surnaturel. Cependant, ses yeux et sa peau sont vulnérables au soleil.

Son combat contre Spider-Man

Morbius dans sa première apparition dans "The Amazing Spider-Man" Crédit : Marvel Comics

La première rencontre entre Spider-Man est musclée (comme vous pouvez le voir dans l'extrait de Spider-Man, l'homme-araignée). Morbius, qui vient de se transformer en vampire, veut à tout prix étancher sa soif. De son côté Spider-Man essaye de trouver un remède pour inverser le processus qui lui avait fait pousser six bras. Spidey se rend compte que le sang de Morbius peut le guérir. Il parvient à le retrouver et à en extraire un échantillon. Généralement, Spidey et Morbius s'affrontent lorsqu'il souhaite s'attaquer à des innocents pour boire leurs sangs.

