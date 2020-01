publié le 29/01/2020 à 20:02

Après Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), ce devrait être bientôt le tour de Priyanka Chopra Jonas de rejoindre Matrix 4.

Comme le révèle le média américain Variety, Priyanka Chopra Jonas devrait signer un contrat pour un rôle dans la suite des aventures de Neo et Trinity. Pour le moment, les fans ignorent encore de quoi parlera le film de Lana Wachowski, dont le tournage devrait "bientôt démarrer", comme le précise Variety, dans le Nord de la Californie.

Si Priyanka Chopra Jonas, qui compte une soixantaine de films dans sa carrière (Baywatch, Isn't It Romantic, The Hero : Love Story of a Spy), et le People's Choice Awards en 2016 pour son rôle dans la série Quantico, obtient son rôle dans Matrix 4, elle partagera l'affiche avec d'autres nouveaux venus dans la franchise. En effet, Max Riemelt (Sense8), Jessica Henwick (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) et Joathan Groff (Mindhunter) font partie de la Matrice pour ce 4e film. De son côté, Jada Pinkett Smith reprendra son rôle de Niobe.