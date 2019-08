"Matrix 4" : les 6 questions auxquelles devra répondre la suite de la trilogie ?

publié le 22/08/2019 à 17:38

La trilogie Matrix, qui a fasciné les fans de science-fiction entre 1999 et 2003, va connaître une suite que beaucoup n'attendaient plus. C'est le grand patron de Warner Bros, Toby Emmerich qui a annoncé ce projet de suite : "Nous n'aurions pas pu être plus heureux d'entrer de nouveau dans La Matrice avec Lana [Wachowski, ndlr]".

Lana Wachowski va en effet s’atteler à l'écriture d'un nouveau scénario. Elle sera aidée dans cette entreprise par l'écrivain Aleksandar Hemon (Le Projet Lazarus, Amour et obstacles) et le romancier David Mitchell (Cartographie des nuages, adapté par les sœurs Wachowski en Cloud Atlas sorti en 2012).

Nous ne savons que peu de choses du projet, si ce n'est qu'au moins deux acteurs emblématiques de la saga seront de retour. Keanu Reeves (qui incarnait l'Élu Neo) et Carrie-Anne Moss (Trinity) seront de la partie et on ne sait pas encore si d'autres visages connus comme Laurence Fishburn (Morpheus), Hugo Weaving (l'Agent Smith), Lambert Wilson (Le Mérovingien) ou Monica Bellucci (Perséphone) seront de retour dans ce quatrième film.

Une chose est certaine : la trilogie se concluait avec la mort de nos deux héros principaux, l'annihilation du principal antagoniste et un beau lever de soleil sur un monde en paix... Que peut donc nous réserver ce Matrix 4 ?

1- Comment Neo va-t-il renaître ?

Il est fort probable que Keanu Reeves reprenne son rôle de Neo. Dans Matrix Revolutions, le troisième volet de la trilogie, l'Élu est particulièrement touché par la mort de Trinity et le poids de son destin auquel il ne semble pas pouvoir échapper. Il arrive à négocier une paix avec les machines en expliquant que les humains et les robots ont un ennemi commun : l'agent Smith, programme viral devenu indépendant et capable de se multiplier à l'infini en assimilant tout sur son passage.

Après un combat perdu d'avance face à la multitude d'Agents Smith, Neo accepte de se sacrifier et d'être, à son tour, assimilé par Smith. Lié à la Source et grâce aux actions des machines, ce sacrifice de Neo se transforme en réaction en chaîne : Neo et toutes les copies de Smith sont détruites, ouvrant la voie pour un monde en paix.



Lors d'un dernier entretien qui conclut le film, l'Oracle explique à la jeune enfant Sati qu'elle pense que Neo fera son retour un jour ou l'autre.

2- Trinity va-t-elle ressusciter ?

C'est l'autre grand retour qui pose question. Toute la résolution de la trilogie est une conséquence directe de l'amour entre Neo et Trinity. La mort de cette dernière provoque le désir de Neo de "rejoindre" Trinity et de briser le cercle de répétition de la Matrice. La vraie Trinity est donc morte et bien morte. Et on ne pourra pas compter sur un quelconque statut d'Élu pour la sauver.

Trinity devra donc être recréée pour cette suite. Sa forme humaine de chair et de sang pourrait être le résultat d'un clonage par les machines ou elle pourrait simplement exister dans la Matrice comme un programme, dupliqué par ou pour Neo. Le programme Sati explique à la fin de Matrix 3 qu'elle a créé l'aurore pour Neo justement, serait-ce une métaphore ? La raison du retour de Neo et Trinity et la persistance ou non de leur amour sera très certainement au cœur de l'intrigue.

3- Que préparent l'Oracle et l'Architecte ?

Ils sont le yin et le yang de la Matrice. L'Architecte qui construit, raisonne et ordonne le monde et l'Oracle qui espère et provoque les révolutions. À la fin de Matrix 3, ils se retrouvent comme de vieux amis, obligés de s'entendre après le sacrifice de Neo et l'éclosion d'une nouvelle paix entre les humains et les machines. "Tu as fait un choix très périlleux...", regrette l'Architecte, et l'Oracle de lui répondre : "Le changement est toujours dangereux".



Intervient ensuite la question de la paix. L'Architecte prédit que celle-ci ne durera pas éternellement et il n'est pas contredit par l'Oracle qui espère simplement qu'elle durera le plus longtemps possible. Il y a fort à parier qu'un événement va venir perturber le nouvel ordre et provoquer une guerre. Sera-t-il le fait de l'Architecte ? De Neo ? De Trinity ? Des humains de Zion ? Des machines ? L'introduction de ce Matrix 4 devrait rapidement poser les contours de ce nouveau cycle.

> The Matrix Revolutions Ending

4- La réalité était-elle une autre Matrice ?

Et si Matrix 4 empruntait quelques billes à Inception ? C'est l'une des théories qui vient souvent à l'esprit des fans lorsque l'on parle d'une suite de Matrix : et si la "réalité" était en réalité une Matrice dans la Matrice ? Il est peu probable que Lana Wachowski arpente ce terrain glissant puisqu'une telle idée annulerait toute la force dramatique de la première trilogie.

5- Où en est le vrai monde des humains ?

Avec son choix Neo a refondé le monde dans lequel il existait en brisant l'ordre établi. Désormais la Matrice a changé et les humains auront la possibilité de choisir s'ils veulent vivre dans la vraie vie ou dans la Matrice. Les machines devraient donc perdre une substantielle source d'énergie puisqu'ils "cultivaient" les humains. L'Oracle explique l'apport de cette révolution réside dans ce choix et elle demande clairement à l'Architecte s'il mettra en place ce système. Presque blessé qu'elle doute de lui, il rétorque alors avec emphase : "Qui crois-tu que je sois pour mentir ? Humain ?" Une façon de certifier qu'il ne trahira pas sa promesse de liberté.



Des humains vivront donc dans un nouveau monde où ils pourront choisir entre une réalité parfois difficile et monde virtuel. Un choix qui se rapproche un peu de notre monde contemporain avec l'essor des nouvelles technologies de plus en plus immersives. Les scénaristes ne manqueront pas d'injecter de nouvelles thématiques pour parler au public d’aujourd’hui.

6- À quoi va ressembler la nouvelle Matrice ?

La Matrice va certainement évoluer. Les humains devront tous choisir s'ils veulent quitter cette incroyable simulation ou vivre dans la vraie vie. La Matrice fera-t-elle clairement savoir aux humains qu'un tel choix est possible au risque de provoquer des angoisses et une instabilité de la société simulée ?

Si de nombreux humains choisissent d'être libres, la Matrice fera-t-elle le choix de proposer une société idéale pour maintenir leurs ressources en énergie dociles et satisfaites ? Les humains veulent-ils l'incertitude de la liberté ou la stabilité d'un bonheur promis ? C'est sur cette question très philosophique que la trilogie se termine. La quatrième film devrait se plonger profondément dans ces questionnements.