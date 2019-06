publié le 26/06/2019 à 06:19

Les sœurs Wachowski vont exploiter pour la quatrième fois le filon Matrix, leur saga culte. Une nouvelle révélation vient d'éclater le 22 juin : Michael B. Jordan, l'acteur remarqué de Creed : L'Héritage de Rocky Balboa et de Black Panther, est annoncé au casting du film.

D'après le site américain Discuss Film, Lilly et Lana Wachowski, à qui l'ont doit également la série Netflix Sense8 et le long-métrage Cloud Atlas, commenceront le tournage en 2020 à Chicago. Un film qu'elles souhaitent garder encore très secret puisqu'elles l'auraient intitulé Project Ice Cream ("Projet crème glacée").

Pour le scénario, on pourra compter sur le punch de Zak Penn qui était à l'écriture du premier volet d'Avengers et, plus récemment, de Ready Player One (Steven Spielberg). Concernant la production, la Warner Bros sera pour la quatrième fois aux manettes mais sera cette fois épaulée par la société de Michael B. Jordan.

Suite ? Prequel ? Spin-off ? Les dessous de la matrice sont encore bien flous. Cependant, une mauvaise nouvelle a réussi à fuiter : Keanu Reeves ne fera malheureusement pas parti de l'aventure. Ainsi, on peut espérer que l'action du futur Matrix se déroulera antérieurement ou postérieurement afin d'éviter de remplacer Néo, le seul et unique "élu" à nos yeux.