publié le 05/12/2018 à 13:46

L'actrice Priyanka Chopra avait un voile de 23 mètres de long lors de son somptueux mariage avec l'acteur et chanteur américain Nick Jonas. Une robe spectaculaire qui est nettement plus imposante que celle de son amie, Meghan Markle. La duchesse de Sussex avait un voile immense... mais cinq fois moins grand que l'actrice indienne.



Les images du mariage de l'actrice de la série Quantico et de l'un des frères du groupe Jonas Brothers ont été dévoilées par le magazine américain People dont les jeunes mariés faisaient la une cette semaine. Les deux époux étaient habillés pour la cérémonie occidentale par la maison Ralph Lauren qui a conçu la robe blanche de dentelle de Priyanka Chopra et le très élégant costume croisé noir de Nick Jonas. Pour la cérémonie indienne, le couple a préféré des tenues traditionnelles écarlate et or. Et pour la soirée, Nick a revêtu un smoking en velours bleu nuit pendant que sa chère et tendre était dans une sublime robe dorée.

Cette union a été célébrée dans un immense palais du Rajasthan en Inde. Seules les caméras de People et des invitées (dont Joe Jonas, frère et témoin du marié et sa fiancée et star de Game of Thones Sophie Turner) ont pu enregistrer ces moments chargés d'émotions.

