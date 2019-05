publié le 29/05/2019 à 11:32

C'est la fin d'une époque pour tous les acteurs de Game of Thrones. Avec la fin de la saison 8 et la conclusion de la série, les acteurs vivent de fortes émotions. Kit Harington, qui incarne Jon Snow à l'écran, semble avoir des difficultés à surmonter la fin de cette période qui représente dix ans de sa vie.



D'après les informations de Page Six, confirmées par Entertainment Weekly, l'acteur britannique a été admis dans un centre médical du Connecticut aux États-Unis. Spécialisé dans le traitement du stress et de l'alcoolisme, ce centre luxueux s'occupe de ses patients contre 120.000 dollars par mois. "Kit a décidé de faire cette pause dans son agenda pour se recentrer dans dans cette institution et travailler sur quelques problèmes personnels", a expliqué un responsable de son équipe dans un communiqué.

D'après le NY Post, Kit Harington suit un "coaching psychologique, fait de la méditation de pleine conscience et suit une thérapie comportementale pour lutter contre le stress et les émotions négatives qui peuvent le submerger".

La dernière scène

Un proche de l'acteur, qui a désiré rester anonyme, a expliqué que l'acteur a été "très touché par la fin de Game of Thrones" et sa femme, l'actrice Rose Leslie qu'il a rencontré sur le tournage des premières saisons, est "d'un grand soutien en ce moment".



Dans les colonnes du magazine Esquire, l'homme qui incarne Jon Snow a déclaré qu'il s'est effondré lors de son dernier jour de tournage. "Je me sentais bien, je me sentais bien, je me sentais bien..., se souvient-il. Et puis j'ai tourné ma dernière scène et j'ai commencé à hyperventiler. Ils ont crié 'coupé !' et je me suis effondré. C'était une vague de soulagement et de deuil parce que c'était la dernière fois pour moi dans ce rôle si important."