Les stars de "Game of Thrones" aux Emmys 2019

Les stars de "Game of Thrones" aux Emmys 2019 Crédits : AFP/RTL.fr | Date :

Les stars de "Game of Thrones" aux Emmys 2019

publié le 23/09/2019 à 03:15

La grande famille de Game of Thrones était réunie pour un dernier tour de piste ultra-glamour lors de la soirée des 71e Emmy Awards. Celles et ceux qui incarnaient les membres de la famille Targaryen, Stark ou Lannister étaient réunis sur la scène et sur le tapis pourpre des Emmys. Mention spéciale pour Gwendoline Christie (Brienne de Torth) qui avait invoqué l'âme d'un empereur romain pour sa spectaculaire tenue.

Malgré une saison finale très critiquée par certains fans, la saga médiévale-fantastique de HBO mêlant dragons, morts-vivants et vengeances dynastiques était sélectionnée à 32 reprises. Game of Thrones, déjà la série la plus récompensée de l'histoire de la télévision américaine, a placé haut la barre : par deux fois déjà, elle a obtenu douze récompenses lors d'une seule édition des Emmy Awards.

Avant même le grand soir, la série avait reçu dix Emmy Awards le week-end dernier, lors d'une première salve de prix remis dans des catégories créatives et techniques : effets spéciaux, accessoires, costumes, etc.