publié le 20/02/2019 à 12:59

Représenté sous toutes les formes au cours de l'Histoire, Jésus ne sera finalement pas le dernier super-héros de DC Comics.



L’emblématique rival de Marvel a renoncé à publier Second Coming (Deuxième venue), un comics imaginant le retour du messie sur terre et sa collaboration avec un super-héros, Sun-Man, après une pétition l'accusant de blasphème, qui a recueilli plus de 230.000 signatures. Second Coming devait normalement sortir le 6 mars 2019, via la maison Vertigo, filiale de DC, selon une source proche du dossier.

Dans un entretien au site Syfy Wire, Mark Russell, l'auteur de l'album, a expliqué que DC lui avait demandé des modifications importantes, qu'il a refusées. Il a attribué cette requête à la pétition demandant le retrait de l'album, accusé de "blasphème". La pétition avait recueilli mardi 19 février 2019, plus de 234.000 signatures sur le site conservateur CitizenGo.

Une parodie des chrétiens ?

La pétition a été lancée après la publication, début janvier 2019, d'articles par les sites des chaînes de télévision Fox News et CBN (Christian Broadcasting Networkd), fondée par le télévangéliste Pat Robertson. "'Second Coming est plus proche du blasphématoire que du biblique", a écrit Emily Jones, l'une des productrices de CBN, dans un article daté du 8 janvier.



"Les fondamentalistes religieux et les critiques qui essayent d'empêcher (la parution de) Second Coming ne cherchent pas tant à protéger le Christ qu'à contrôler son message", a estimé Mark Russel sur le site Syfy Wire."Ils soupçonnent sans doute (à raison) que ce n'est pas le Christ qui est parodié", a-t-il ajouté, "mais eux-mêmes et leur façon de transformer son message de miséricorde envers les démunis en un instrument au service des puissants."



Mark Russell a indiqué que DC et Vertigo avaient accepté de libérer les droits de Second Coming, que l'auteur prévoit de faire publier par un autre éditeur. Selon lui, six albums de la série sont déjà prêts.