La série Le Seigneur des Anneaux a trouvé l'un de ses rôles principaux. Le média américain Variety a dévoilé que l'acteur Will Poulter incarnera l'un des héros du show d'Amazon, qui se déroule pendant le Deuxième Âge.

À 26 ans, la carrière de Will Poulter qui a démarré en 2007 (Le Fils de Rainbow), devrait donc continuer de monter en puissance avec Le Seigneur des Anneaux. L'acteur britannique est notamment connu pour son rôle dans Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore (2010), où il incarne Eustache Scrubb, le cousin de Peter, Susan, Edmund et Lucy Pevensie.

On le retrouve trois ans plus tard dans la comédie Les Miller, une famille en herbe avec Jennifer Aniston, Emma Roberts et Jason Sudeikis. Pour ce rôle, il obtient le Rising Star Award, qui récompense les nouveaux talents, aux BAFTA. C'est le début d'une consécration à Hollywood. Will Poulter joue aussi dans Le Labyrinthe (2014) et sa suite Le Remède mortel, adaptés de la trilogie de romans populaires chez les adolescents : L'Épreuve.

De "The Revenant" à "Black Mirror : Bandersnatch"

En incarnant un trappeur dans The Revenant au côté de Leonardo DiCaprio, Will Poulter propulse sa carrière. On le retrouve en 2018 dans l'épisode spécial de Black Mirror : Bandersnatch sur Netflix. Dans cette aventure interactive, les spectateurs et les spectatrices prennent les décisions pour Stefan (Fionn Whitehead), le personnage principal. Il partage de nombreuses scènes avec le génie des jeux vidéo, Colin (Will Poulter). Ce film est un succès mondial pour Netflix qui sort ensuite la série interactiveYou Vs.Wild.

Plus récemment, le public a pu découvrir Will Poulter dans le film d'horreur Midsommar. Pour le moment, Amazon n'a pas révélé quel sera le rôle de Will Poulter dans Le Seigneur des Anneaux. Les fans de la Terre du Milieu devront s'armer de patience avant d'en savoir plus sur le projet.