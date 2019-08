"Le Seigneur des Anneaux" (Amazon) : que se passe-t-il lors du Deuxième Âge ?

publié le 25/08/2019 à 07:42

Pour ce qui est du Seigneur des Anneaux, le grand public est surtout au courant des événement de ce que J.R.R. Tolkien appelait le Troisième Âge. Cette période historique commence lors de la défaite de Sauron, lorsqu'Isildur trancha la main du Seigneur des Ténèbres pour lui retirer son précieux anneau.

C'est la période que l'on traverse lors des trilogies romanesques et cinématographiques du Seigneur des Anneaux : Frodon, Aragorn, Gimli, Legolas, la communauté de l'Anneau et leurs aventures jusqu'à la destruction de l'Unique sont les héros du Troisième Âge.

La série que prépare Amazon dans cet univers fantastique ne sera pas une redite de cette quête mythique. Pour des raisons de droits (et parce qu'il serait périlleux de refaire ce que Peter Jackson a très bien fait), la série télé va se charger de mettre en images les éventements du Deuxième Âge. On retrouvera certains personnages bien connus comme les elfes immortels ou encore Sauron... Mais que s'est-il passé exactement durant ce Deuxième Âge ?

Sauron et Númenor

Le Premier Âge se termine par la chute du Valar baptisé Morgoth (ou Melkor), entité quasi-divine et maître à penser de Sauron. Après la défaite de ce Valar maléfique, Sauron opère dans l'ombre. Comme les mages Gandalf ou Saroumane, Sauron est un "Maia" et ses pouvoirs dépassent ceux des elfes et des hommes. C'est durant cette période, qui va durer quelques 3440 ans, que les anneaux magiques que l'on connaît bien vont être forgés. C'est aussi durant le Deuxième Âge que les destins des elfes et des hommes vont prendre deux directions très différentes.

Deux grandes forces agissent dans le monde. À l'Ouest, se tient Aman, le continent des Valar et des elfes, une terre de lumière et de légendes, sorte de paradis sur Terre inaccessible au commun des mortels. C'est vers Aman que Frodon, Bilbo et les elfes partent à la fin du Seigneur des Anneaux après la destruction définitive de l'anneau unique. À l'Est, dans le Mordor, Sauron construit son territoire et sa fameuse forteresse de Barad-dûr.

L'île de Númenor inventée par J.R.R. Tolkien Crédit : Capture Amazon

Entre ces deux territoires très manichéens, vivent les hommes et les elfes. Une île en particulier est créée par les Valar pour remercier certains hommes après la fin du Premier Âge : l'île de Númenor. Située entre la Terre du Milieu et Aman, cette île est une sorte d'Atlantide dans laquelle prospérait une civilisation humaine d'hommes bénie des Valars capables de vivre durant des siècles. Dans la trilogie du Seigneur de Anneaux, cette race d'homme a presque entièrement disparu. Aragorn est l'un des descendants de ses Númenoréens.

La création des anneaux

Númenor sera certainement au cœur de l'intrigue de la série d'Amazon. L'île est née et morte pendant ce Deuxième Âge. C'est le frère jumeau de l'elfe Elrond (joué par Hugo Weaving et le père d'Arwen), Elros qui devient le premier roi de Númenor en renonçant à son immortalité. Les amoureux de la généalogie auront compris que le mariage entre Arwen et Aragorn est aussi le mariage entre deux cousins, certes séparée par près de 50 générations du côté des ascendants d'Aragorn...



Le peuple de Númenor reçoit, en échange de leurs dons, l'interdiction formelle de voguer vers l'Ouest et de revenir en Aman. Plusieurs centaines d'années après la création de l'île, les Númenoréens commencent leur exploration du monde vers l'Est et colonisent petit à petit la Terre du Milieu. Des elfes s'installèrent dans la région de l'Eregion, non loin de la Moria, la grande ville souterraine des nains. C'est devant cette colonisation inquiétante que Sauron s'installe au Mordor et pour entreprendre son travail de manipulation.

Le futur seigneur des anneaux se fait alors appelé Annatar et prend l'apparence d'un elfe bienveillant pour initier les habitants d'Eregion à la joaillerie. Ce sont les elfes Galadriel et Celeborn qui dirigent l'Eregion à l'époque et, rapidement, ils soupçonnent ce nouveau venu et son projet d'anneaux de pouvoir.



Chassés de leur royaume après une révolte fomentée par Sauron, c'est finalement le seigneur elfe Celebrimbor qui forge avec Sauron les anneaux. Les anneaux pour les humains et les nains sont créés de concert avec Sauron qui se chargea de son côté de créer l'anneau unique pour les contrôler. En revanche, Celebrimbor forgea les trois anneaux des elfes sans Sauron, protégeant ainsi leur magie de l'influence du seigneur des ténèbres.

La trahison du roi Ar-Pharazôn

Après ces trahisons, Sauron déclencha une guerre contre les elfes et réclama d'avoir accès à ces trois anneaux. Les elfes repousseront leur ennemi grâce à l'aide des Númenoréens. Cette guerre causa la mort de Celebrimbor et la désolation de l'Eregion. Une fois la victoire acquise, Elrond fonde sa cité refuge de Foncombe, sanctuaire qui accueille la création de la fameuse Communauté de l'anneau au Troisième Âge.



Malgré sa défaite, Sauron continue son efficace travail de sape en provoquant jalousie et querelles. Les neuf rois humains possédant un anneau de pouvoir, dont trois Númenoréens deviennent les fameux Nazgûl, les cavaliers spectraux qui pourchassent Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. À Númenor, certains humains jalousent l'immortalité des elfes et un schisme apparaît entre les Hommes du Roi et les Fidèles aux Valar, une minorité tournée vers les elfes et loyaux aux enseignements et règles des Valars d'Aman.



Sous le règne du roi Ar-Pharazôn, Sauron est capturé et emmené en Númenor. De prisonnier, il parvient à devenir le conseiller principal du monarque. Les Fidèles sont persécutés, l'influence elfe diminue et un sanguinaire culte de Morgoth est initié. Sauron va réussir à convaincre les Númenoréens d'attaquer le Valinor, là où vivent les Valar, sur le continent d'Aman. En naviguant vers l'Ouest, les Númenoréens entrent officiellement en rébellion contre ces dieux qui choisissent de submerger Númenor. Un déluge qui provoque la destruction de cette civilisation et la disparition de l'enveloppe charnelle de Sauron. Aman est retirée du monde par les Valar et il devient alors impossible aux bateaux humains d'approcher même de la côte du continent... Seuls survivent les quelques Númenoréens qui s'étaient établis en Terre du Milieu et quelques Fidèles aux Valars comme Elendil et son fils Isildur.

> The Mouth of Sauron

Les Hommes du Roi survivants deviennent souvent des "Númenoréens noirs" (dont la Bouche de Sauron, créature que l'on peut voir brièvement "négocier" dans Le Retour du Roi) et les descendants d'Elendil, du côté des Fidèles, fondent la dynastie des Dúnedain (ancêtres d'Aragorn) et les royaumes d'Arnor au Nord et du Gondor au Sud.

Le Deuxième Âge se termine avec la grand bataille qui est conté au début du Seigneur des Anneaux, lorsqu'Isildur récupère l'Anneau de Sauron avant de le conserver pour lui malgré les implorations d'Elrond...