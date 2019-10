publié le 30/10/2019 à 17:58

Le prequel de Game of Thrones est mort, vive le prequel de Game of Thrones ! Le projet baptisé Bloodmoon qui était en production chez HBO a été annulé le 29 octobre 2019 par la chaîne américaine. Ce prequel, qui devait raconter de nouvelles histoires dans le monde de G. R. R. Martin bien avant la naissance de Jon Snow, a été stoppé après la production de l’épisode pilote qui n'a semble-t-il pas convaincu.

Mais que les fans de Westeros se rassurent, un nouveau projet de prequel officiellement intitulé House of The Dragon (La Maison du Dragon) va bien être lancé.

HBO a en effet une demi-dizaine d'arcs narratifs à exploiter dans l'univers du maître actuel de la fantasy. Si la production de cette première saison de 10 épisodes ne fait que commencer, nous avons néanmoins quelques informations pour savoir ce que House of The Dragon va raconter. Il suffit de se tourner vers les plus récents écrits de G. R. R. Martin et l'arbre généalogique de la mystérieuse et prestigieuse famille Targaryen.

Feu et Sang

Le prequel qui a reçu le feu vert de HBO va, comme son nom l'indique, explorer les secrets de la famille Targaryen. De Game of Thrones, on connaît surtout les derniers membres de cette famille qui entretient un lien surnaturel avec les dragons. L'intrigue du Trône de Fer tourne en effet autour des destins croisés de Daenerys Targaryen et de Jon Snow, deux descendants de la famille régnante historique de Westeros.

House of The Dragona été co-créée par G. R. R. Martin lui-même et Ryan Condal. Ce dernier travaillera avec Miguel Sapochnik pour former le nouveau duo de showrunners qui prendra la suite de David Benioff et D.B. Weiss en quelque sorte. Ryan Condal est connu pour son travail sur le film Hercule et sur la série de science-fiction Colony.

Miguel Sapochnik a aussi une grande expérience. Il a travaillé sur des épisodes des séries Awake, Fringe, Dr House et Mind Games. Il a déjà aussi sa place dans la grande famille Game of Thrones. En 2015, il a réalisé deux épisodes de la cinquième saison (Le Cadeau et Durlieu), les deux derniers épisodes de la sixième saison (La Bataille des Bâtards et Les Vents de l'hiver) et deux épisodes de la dernière saison (La Longue Nuit et Les Cloches). Des épisodes souvent spectaculaires grâce à des scènes de bataille dantesques.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

La série aura deux livres comme base de travail pour l'écriture du scénario. Il s'agit de l'histoire de la dynastie Targaryen composée par G. R.R.Martin sous le titre de Feu et Sang. Le recueil compile les histoires et anecdotes depuis la Conquête d'Aegon Ier Targaryen avec ses sœurs et ses dragons jusqu'au dernier roi de la dynastie, Aerys II, le roi fou, père de Daenerys, tué par Jaime Lannister et renversé par Robert Baratheon. En français, ce sont les éditions Pygmalion qui éditent cette histoire fictive (les deux tomes sont sortis les 21 novembre 2018 et 29 mai 2019 ; une édition intégrale sera commercialisée le 20 novembre 2019).



Le livre suit un récit décousu et purement chronologique. Il est probable que les scénaristes choisiront parmi ces nombreuses trames pour développer la série. La conquête sanglante d'Aegon ? La crise de succession du roi Jaehaerys ? La guerre civile que l'on appelle la "Danse des dragons" ? Voilà autant d'histoires que HBO pourraient porter à l'écran.

Que devait raconter "Bloodmoon" ?

Selon des informations confirmées en juin 2018 par l'auteur sur son blog, Bloodmoon situait son intrigue des milliers d'années avant l'Ère des Targaryen, et les naissances de Cersei, Jaime, Jon ou Daenerys. Le premier nom de code du projet était "The Long Night" (La longue nuit), titre un temps envisagé en référence à l'hiver interminable marquant l'arrivée des Marcheurs Blancs qui ont anéanti les Premiers hommes.



La série devait notamment raconter la vie des Premiers hommes, des Enfants de la Forêt et revenir aux origines des Marcheurs Blancs. Le projet de S. J. Clarkson (The Defenders, Jessica Jones) et Jane Goldman (scénariste des adaptations de Stardust, X-Men First Class, Kick-Ass, Kingsman, Miss Peregrine) devait également d'explorer les mystères d'Essos et livrer son lot d'informations sur certains ancêtres des Stark présents dans les légendes du Nord.



HBO avait dévoilé une sibylline description du projet pour aider les fans à y voir plus clair. "Se déroulant des milliers d'années avant les événements de Game of Thrones, la série raconte la descente du monde de l’âge d’or des héros vers son heure la plus sombre. Et une seule chose est sûre : des épouvantables secrets de l’histoire de Westeros à la véritable origine des marcheurs blancs, des mystères de l’Est à la légende des Stark... l'histoire n’est pas celle que nous croyons."



La série devait être portée par l'actrice et réalisatrice Naomi Watts (Mulholland Drive, 21 Grammes, The Impossible). Elle devait jouer une "charismatique femme de la haute société cachant un terrible secret". À ses côtés, nous comptions Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Ackie (The Young Lady, Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker), Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp ou Toby Regbo.



L'épisode pilote de cette série n'a semble-t-il pas convaincu les responsables de HBO et cette histoire ne verra sans doute jamais le jour, du moins sous cette forme.