VIDÉO - "Game of Thrones" : Kit Harington pense "tout le temps à Jon Snow"

Kit Harington Reveals Fondest "Game of Thrones" Memory | E! Red Carpet & Award Shows

publié le 07/01/2020 à 18:12

Sept mois après la fin de Game of Thrones, Jon Snow est toujours présent pour Kit Harington. L'acteur, qui est entré en cure après le tournage de l'ultime saison pour gérer son stress, l'a confié au micro d'Entertainment Tonight pendant les Golden Globes 2020.

"Je pense à lui tout le temps", explique Kit Harington avant de poursuivre sur son meilleur souvenir dans le costume de l'ancien Roi du Nord. "C'était de toujours me mettre dans ce costume le premier jour, d'être de retour sur le tournage, d'être de nouveau lui. J'adorais", poursuit l'acteur venu soutenir son "gang" de la série Succession, récompensée par les Golden Globes de la Meilleure série dramatique et du Meilleur acteur dans une série dramatique pour Brian Cox (Roy Logan).

"Ça [Game of Thrones] a été une grosse période de ma vie et une cela été énorme de m'en détacher. Cela a pris du temps", conclut Kit Harington que l'on découvrira au cinéma dans The Eternals de Marvel Studios, le 4 novembre 2020.