Viserys et Daenerys targaryen dasn la saison 1 de "Game of Thrones"

publié le 19/09/2019 à 12:57

Après la diffusion de très nombreux articles sur les deux projets de spin-off de Game of Thrones, un sur l'Âge des Héros et l'autre sur les Targaryen, George R. R. Martin a décidé de faire un point d'étape bienvenu sur son blog. Afin de ne pas laisser de fausses rumeurs circuler, il a décidé d'en dire un peu plus sur les projets. Mais, clause de confidentialité oblige, l'écrivain américain ne peut pas en dire trop non plus.

"Je ne peux ni confirmer, ni nier [l'existence d'un prequel sur les Targaryen], explique G. R. R. Martin sur son blog personnel. Je peux simplement vous assurer que HBO travaille sur plusieurs successeurs pour Game of Trones en ce moment. Il y avait quatre projets initialement. Puis cinq. Puis trois. Je l'ai déjà dit. Il y a celui réalisé par Jane Goldman qui n'a pas de titre officiel et que je ne suis pas censé appeler The Long Night. Pour cette série, le premier épisode est déjà en boîte depuis un mois et il est maintenant en post-production. Je vais avoir droit à quelques extraits très bientôt (le mois dernier à Belfast, j'ai pu découvrir les coulisses et les décors étaient vraiment spectaculaires"), confie-t-il.

"L'autre série qui agite internet est l'un de ces autres projets. C'est toujours un prequel. Mais il se passe des millénaires après la série dont s'occupe Jane. Et oui, l'histoire se base sur l'un de mes livres : Fire & Blood [un recueil sur la famille Targaryen qui dominait le monde 300 ans avant les événements de Game of Thrones]. Cette série a un titre officiel mais il n'a pas encore été révélé et je ne vais pas me risquer à le faire (mais ce ne sera pas le trop évident "Fire & Blood"). Le script et la bible [le document encyclopédique qui guide les réalisateurs et scénaristes sur les mythes et légendes de l'univers] sont le travail de Ryan Condal. (...) La seule chose que je peux vous révéler c'est qu'il y aura des dragons".

Mais G. R. R. Martin voulait tout de même préciser que le projet n'était toujours pas officiellement lancé. Le tournage ou le choix du casting sont encore loin. "On avance et c'est encourageant mais n'achetez pas de canapé encore. Quand HBO aura lancé le projet très officiellement, je serai là pour le crier haut et fort. (..) Les signes sont bons, mais rien n'est confirmé." Il faudra donc être patient, mais si ce nouveau projet sur l'incroyable dynastie des Targaryen voit le jour, soyez convaincus que RTL Super sera là pour en faire l'écho !