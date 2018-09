publié le 26/09/2018 à 13:00

Marcher dans les pas de Cersei Lannister à King's Landing ou de Jon Snow à Winterfell. Ce rêve de fans de Game of Thrones pourra bientôt se réaliser, comme l'a annoncé la chaîne HBO le 24 septembre 2018 avec son projet Game of Thrones Legacy Experiences.



HBO prépare donc son post-Game of Thrones, puisque la série s'achèvera en 2019 avec la diffusion de la saison 8. Plusieurs lieux de tournages en Irlande du Nord (Winterfell, King's Landing, Castle Black) seront ainsi transformés en attractions touristiques. Cerise sur le gâteau pour le "programme premium", le public pourra découvrir les Studios de Linen Mills, où sont exposés costumes, accessoires, mais aussi du matériel interactifs pour présenter les effets spéciaux de Westeros.



"HBO est fier de célébrer le travail de l’équipe créative de Game of Thrones en préservant les lieux et en invitant les fans à explorer Westeros en personne", a indiqué Jeff Peters, le vice-président des licences et de la distribution de HBO à Variety.