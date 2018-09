publié le 20/09/2018 à 16:40

Comment ne pas oublier le rôle qui a fait d'elle la star qu'elle est aujourd’hui ? L'actrice britannique Emilia Clarke a choisi de célébrer à sa façon la fin du tournage de la saga Game of Thrones par un tatouage. Sur son compte Instagram, celle qui incarne Daenerys du Typhon de la Maison Targaryen, Khaleesi, Mère des Dragons, Reine de Meeren, l'Imbrûlée et la Briseuse de chaînes (oui, c'est long), a dévoilé son choix en lien direct avec la série.



L'attribut principal de Daenerys n'est pas sa chevelure argentée ou sa grande beauté mais bien les trois dragons qui l'accompagnent dans la série pensée par l'écrivain George R. R. Martin. Pour ne jamais les oublier, elle a fait tatouer trois silhouettes de ces immenses cracheurs de feu sur son poignet droit.

C'est le tatoueur star Dr Woo basé à Los Angeles qui s'est chargé du travail. "Dr Woo s'est assuré que maman n'oublierait jamais ses bébés", a écrit Emilia Clarke sur son compte Instagram.

Emilia Clarke n'est pas la première star de Game of Thrones à immortaliser son rôle dans sa peau. Sophie Turner et Maisie Williams qui jouent les sœurs Sansa et Arya Stark ont aussi leurs rôles dans la peau. Un loup stylisé comme sur les armes de la Maison Stark pour Sophie Turner avec une citation : "The pack survives." ("La meute survit"). Pour Arya c'est une simple citation : "No one" dans la nuque, référence à son personnage qui devient une Sans-Visage.