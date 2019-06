publié le 17/06/2019 à 10:36

Attention, si vous n'avez pas encore regardé le final de Game of Thrones (il serait temps) et que vous n'avez pas envie de savoir ce qui arrive à Cersei Lannister, passez votre chemin, puisque la suite du texte est remplie de spoilers.



Bientôt un mois que Game of Thrones est terminé après huit saisons. Si certains fans continuent de pester sur les réseaux sociaux, contre l'ultime saison qu'ils et elles jugent "décevante". Si les membres du casting ont pris la défense des showrunners, Maisie Williams (Arya) et Emilia Clarke (Daenerys) ont aussi confié avoir des regrets. C'est au tour de Lena Headey de s'exprimer.



Dans un entretien pour The Guardian, l'actrice confie qu'elle aurait voulu "une meilleure mort pour Cersei". Alors que de nombreux fans pensaient qu'elle finirait tuée par Arya, Cersei meurt écrasée, dans les bras de son frère et amant, lors de la destruction de Port-Réal par Daenerys dans l'épisode 5. "Évidemment, on rêve de sa mort. Avec cette série, on peut se faire tuer de toutes les manières possibles, j'ai donc été déçue. Mais, je pense qu'il était impossible qu'ils [les showrunners] fassent plaisir à tout le monde", poursuit-elle. Une confession qui devrait animer de nouveau les fans en colère...