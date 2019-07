"Game of Thrones", saison 8, épisode 2 : on sait enfin ce que veut le Roi de la Nuit

publié le 22/04/2019 à 19:00

Attention ! Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones, volez vers vers le lointain avec votre dragon, car la suite de cet article est rempli de spoilers.



Après sept saisons à se demander ce que veut le Roi de la Nuit avec son armée de Marcheurs Blancs, on a enfin une réponse dans l'épisode 2 de la saison 8. C'était l'un des plus grands mystères de la série et qui de mieux que Bran, dont une théorie populaire affirme qu'il est le Roi de la Nuit, pour éclairer les fans et les protagonistes du show ?

La scène de la révélation se déroule à Winterfell, où tous les chefs et cheffes sont réunis autour de la table pour élaborer une stratégie. Jon Snow, qui n'a pas encore avoué à Daenerys qu'ils sont de la même famille, explique à l'assemblée qu'il faut éliminer le Roi de la Nuit pour décimer tous les autres Marcheurs Blancs. Comment réussir à l'attaquer ? Bran, qui continue de surprendre les fans épisode après épisode, depuis qu'il est devenu la Corneille à Trois Yeux, prend alors la parole.



Le Roi de la Nuit veut tuer Bran (et depuis tout ce temps, il le savait)

Il révèle qu'il sait depuis le début l'objectif du Roi de la Nuit : "Il s'en est déjà pris à bien des Corneilles à Trois Yeux par le passé. Il veut une nuit sans fin. Il veut effacer ce monde et j'en suis la mémoire", explique-t-il. Bran représente un monde (les hommes et la magie) que le Roi de la Nuit veut effacer des mémoires et de la surface de la terre.

Certains fans avaient vu juste : Bran et le Roi de la Nuit sont liés. Pas parce qu'ils sont la même personne, mais cela peut encore changer, mais parce qu'ils ont tous les deux été imprégnés de la magie des Enfants de la Forêt. Sans avoir le choix. Le Roi de la Nuit est l'un des Premiers Hommes capturés par les Enfants de la Forêt pour devenir un zombie des glaces, pour vaincre les Hommes. La suite vous la connaissez : les créatures se rebellent contre leurs créateurs. Les Enfants de la Forêt font la paix avec les Premiers Hommes et repoussent les Marcheurs Blancs.

De son côté, Bran a été choisi par la précédente Corneille, cachée avec les Enfants de la Forêt, pour devenir son successeur. Et depuis la saison 6, il porte la marque du Roi de la Nuit. Ce qui explique la "randonnée" des Marcheurs Blancs. Depuis le départ, ils ont pour objectif de le capturer et le tuer (ils ont d'ailleurs tué la précédente Corneille).

Bran servira d'appât pour attirer le Roi de la Nuit loin du champ de bataille, près de l'Arbre-coeur de Winterfell. Theon et les soldats des Îles de Fer le protégeront le temps du piège.