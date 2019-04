publié le 25/04/2019 à 14:01

C'est l'épisode le plus attendu de l'ultime saison de Game of Thrones. Depuis presque le début de la série d'heroic fantasy, nous attendons la grande bataille entre l'armée mort-vivante du Roi de la Nuit et nos héros. L'épisode 3 (diffusé lundi 29 avril sur OCS et HBO) va enfin donner aux spectateurs ce qu'ils attendaient avec une bataille nocturne dantesque qui a fait particulièrement souffrir les acteurs et l'équipe de tournage. Il s'agit d'ailleurs de l'épisode le plus long de la série avec 1 heure et 22 minutes de guerre.



La chaîne câblée américaine HBO a, comme le veut la tradition, dévoilé quelques photos inédites extraites de l'épisode 3 de la saison 8. Bien entendu, il est très difficile de déduire l'issue de la bataille puisque la production fait toujours très attention à ne rien "spoiler" avant la diffusion des épisodes.

Les images ressemblent grandement à l’ambiance pré-bataille que l'on voit déjà dans le teaser de l'épisode. Les visages très angoissés de Jaime, Sansa et Jon laissent entendre que l'armée des morts sera impressionnante et impitoyable.