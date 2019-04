publié le 23/04/2019 à 16:00

Attention ! Si vous n'avez pas encore regardé A Knight of the Seven Kingdoms, le deuxième épisode de l'ultime saison de Game of Thrones, volez vers le lointain avec votre dragon, car la suite de cet article est rempli de spoilers.



Une dernière nuit au chaud... C'est bien ce que l'on voit dans la dernière partie d'A Knight of the Seven Kingdoms, où nos héros et héroïnes se réchauffent comme ils peuvent avant la bataille de Winterfell. Ayra décide de perdre sa virginité avec Gendry. Une scène qui a surpris de nombreux fans lors de la diffusion de l'épisode. Mais qu'en pense la principale intéressée ? Cette scène est la première scène de sexe et de nue pour l'actrice dans toute la série.



"David et Dan m'ont dit : 'Tu peux montrer autant ou aussi peu que tu veux'. Alors je suis restée assez pudique. Arya n'est pas là pour faire une démonstration érotique. Ce n'est pas vraiment l'esprit de la scène. Et de toutes façons, tous les autres l'ont déjà fait dans la série avant moi", explique l'actrice à EW.

Arya et Gendry dans le final de l'épisode 2 de "Game of Thrones" Crédit : HBO

Mais, l'actrice reconnaît que le plus important dans cette scène, ce n'est pas le début d'une romance, mais bien ce que cela représente pour Arya. Pendant des années, elle n'a vécu que dans un but : la survie et la revanche. Pour cette dernière nuit, elle se reconnecte à sa part d'humanité.

"Elle est restée à l'écart des relations humaines. Dan et David m'ont dit : 'C'est la fin du monde, que veux-tu qu'elle fasse ?' C'est peut-être le moment où Arya accepte que la Mort arrive demain, au lieu de répondre 'Pas aujourd'hui' [comme lui a appris son professeur Syrio Forel]", explique l'actrice avant de conclure : "C'est intéressant de voir Arya un peu plus humaine, de parler normalement et surtout de confier ses peurs à quelqu'un".