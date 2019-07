publié le 25/04/2019 à 10:00

L'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones sera une grande bataille. La plus grande de la télévision. Il est probable que celle-ci se termine au moment du générique de fin après 1h22 de massacre nocturne bien ordonné. Pour ce qui est de la bataille, nous savons peu de choses, mais les images des trailers pour la saison 8 dans son ensemble, et l'épisode 3 en particulier, nous donnent quelques indices. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Premier élément : nous savons que le front extérieur et que les murs de Winterfell ne seront d'aucun secours pour protéger la forteresse septentrionale de Westeros. Dans plusieurs extraits, nous voyons Arya blessée courir dans les couloirs de Winterfell. Il est peu probable que la brillante meurtrière se soit cognée ou qu'un conflit avec d'autres humains ait causé cette blessure. Toujours à l'intérieur des murs, Béric Dondarrion et Le Limier ont leurs armes dégainées. Béric a des flammes autour de sa lame et Sandor Clegane semble prêt à découper des zombies avec sa hache en obsidienne. Deux armes conçues pour annihiler les morts-vivants.

Dernière image, qui n'est pas très rassurante : Theon Greyjoy est aperçu dans le bosquet sacré de Winterfell, là où il doit protéger Bran du Roi de la Nuit, avec une flèche enflammée prête à être décochée. On peut donc déduire que les morts-vivants ont aisément pénétré les défenses de la forteresse.

Un épisode pivot

Il n'aura échappé à aucun fan que cet épisode n'est que le troisième de la saison. Par ce seul fait, les gentils ne peuvent tuer définitivement le Roi de la Nuit et se diriger vers un "happy end" à la moitié de la saison.

Comme toute bonne construction dramatique, et pour peu que l'un de nos héros triomphe du Roi de la Nuit à la fin, il faut d'abord un échec retentissant pour mieux se relever. La victoire n'en sera que plus belle. Game of Thrones avait pour habitude de se débarrasser sauvagement de ses héros, mais depuis un bon nombre d'épisode, personne d'important n'est mort. Jon est même revenu de l'au-delà. Ce troisième épisode pourrait être l'épisode final pour bon nombre de héros. Jon, Daenerys et Bran devraient sans doute s'en tirer puisqu'il est improbable que ces trois personnages centraux disparaissent tous avant l'épilogue. Pour les autres par contre...

Il restera encore trois épisodes après la bataille de Winterfell soit 236 minutes. Nous aurons alors besoin d'un bon nombre de nos héros pour arriver à la fin. Et Cersei, Melisandre et Qyburn ne pourront pas porter l'intrigue seuls.

Une stratégie de repli

Tout est fait pour que le conflit persiste vers le Sud. Cersei et ses 20.000 soldats de la Compagnie dorée ne sont pas là pour faire de la figuration et il est fort probable qu'une autre bataille aura lieu. Notre théorie est qu'elle prendra place vers l'Île des Visages, au croisement entre Port-Réal au Sud, Winterfell au Nord, et les Îles de Fer à l'Ouest.



Un autre élément nous laisse penser que Winterfell sera prise et que les survivants iront sur les Îles de Fer. Si la reconquête du territoire des Greyjoy n'était pas importante, les scénaristes auraient conclu cet arc narratif depuis longtemps, comme celui de Dorne. C'est donc qu'ils ont une utilité. Yara a expliqué qu'elle voulait reprendre les Îles pour elle et aussi pour offrir une zone de repli à Daenerys. On peut aussi imaginer que Theon conduira Bran directement chez sa sœur après la défaite face aux morts. En effet, il y a une raison pour que lui et les Fer-nés soient si près de lui au moment de l'offensive.



Comment fuiront-ils ? À dos de dragon ? Combien pourront s'échapper ? Plusieurs lieutenant du Roi de la Nuit vont-ils mourir ? Lesquels de nos héros tomberont ? Réponses dans l'épisode 3 le 29 avril 2019.