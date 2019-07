publié le 24/04/2019 à 08:00

Les fans ont du mal à y croire, mais Game of Thrones dans quatre épisodes, c'est fini. Cette saison 8 est en effet la plus courte de l'histoire de la série en termes d'épisodes, mais la plus longue en termes de durées de visionnage.

Après Winterfell (épisode 1) et The knight of the Seven Kingdoms (épisode 2), respectivement 54 et 58 minutes, combien de temps vont durer les quatre derniers épisodes de la série la plus populaire de son histoire ? L'épisode 3 où se déroulera la redoutable bataille de Winterfell fera 1h22min. Le quatrième épisode en fera 1h18, le cinquième 1h19min.

Le final, qui promet de briser le cœur des fans, durera 1h19min. Probablement les minutes les plus intenses de ces huit saisons, qui s’achèveront par la victoire de nos héros et héroïnes ou leur défaite face au Roi de la Nuit. Personne ne sait comment la saison 8 se finira, mais une chose est sûre : Valar Morghulis.