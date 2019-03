publié le 12/03/2019 à 20:32

Si l'on connaissait déjà la durée des deux premiers épisodes, celle des quatre suivants et derniers ont été dévoilés par la chaîne HBO. Et comme prévu, la fin de Game of Thrones sera très longue. Alors que les deux premiers épisodes devraient s'étendre sur 54 à 58 minutes, à l'image des saisons précédentes, les derniers seront de véritables longs-métrages.



Le quatrième est annoncé avec une durée de 60 minutes et les suivants seront respectivement de 1 heure 18 pour le cinquième, et de 1 heure 20 pour les deux derniers. Entre la durée des épisodes et le budget impressionnant débourser pour l'épique bataille de Winterfell, la chaîne américaine HBO ne lésine pas sur les moyens pour ce grand final.

La bande-annonce énigmatique a déjà donné le ton de cette ultime saison : les fans de Game of Thrones savent déjà que les 6 épisodes de la saison 8 seront intenses. Rendez-vous le lundi 15 avril 2019. L'ultime saison de Game of Thrones sera diffusée en France sur OCS en simultané avec les États-Unis le 15 avril, dès 3 heures du matin.