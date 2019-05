Melisandre et Stannis dans la saison 2 de "Game of Thrones"

publié le 15/05/2019 à 19:35

Attention, car cet article va contenir des spoilers sur l'épisode 5 de la dernière saison de Game of Thrones. Si vous n'avez pas assisté à la Bataille de Port-Réal dans l'épisode baptisé Les Cloches, nous vous conseillons fortement de faire marche arrière et de venir lire cet article après l'avoir visionné.



Les Cloches est un épisode pivot pour cette ultime saison de Game of Thrones. Très spectaculaire dans sa mise en scène, il est centré sur les conséquences des choix radicaux de Daenerys Targaryen. En effet, après huit saisons à écouter ses conseillers et à garder son calme, la Mère des Dragons a finalement cédé à la rage et au deuil en incendiant Port-Réal. Une décision étonnement cruelle pour un personnage qui avait pourtant juré ne pas "vouloir devenir la reine des cendres" et ne pas faire souffrir les habitants innocents de la capitale.

Plusieurs personnages, parmi les rares survivants, vont probablement contester avec vigueur ce choix stratégique lors de l'épisode final. Si Daenerys ne montre pas de signe de repentance après son crime, elle s'exposera aux critiques voire aux trahisons de Tyrion, Jon, Davos ou encore Arya. L'idée que Daenerys s'entête dans sa radicalité est plausible puisqu'il ne reste qu'un seul épisode. Reste à savoir comment les autres personnages vont essayer de l'arrêter.

Jon, héros dramatique

Le héros qui semble prêt à accomplir cette tâche est Jon. Arya en aurait les capacités mais elle ne peut pas tuer le Roi de la Nuit et Daenerys en une saison. Cela rendrait Jon totalement inutile à l'intrigue et il est tout de même le personnage principal de cette saga et l'héritier légitime de la lignée Targaryen. Il est par ses parents (Targaryen et Stark) et par son statut d'homme ressuscité, un mélange parfait du feu et de la glace. Il faut rappeler tout de même que la saga littéraire ne s'appelle pas Le Trône de Fer ou Game of Thrones, mais Une Chanson de Feu et de Glace (A Song Of Ice And Fire). Il doit donc jouer un rôle central.



Il sera probablement aidé par les autres personnages, peut-être pour occire le dernier dragon de la nouvelle reine. Mais beaucoup de fans imaginent que Jon pourrait être amené à tuer Daenerys. Un acte qu'il ne ferait pas de gaieté de cœur mais nécessaire pour éviter plus de morts. Une prophétie de Mélisandre de la saison 2, adressée à Stannis Baratheon après une lourde défaite, pourrait bien finalement raconter la fin de la série.

> King Stannis talks with Melisandre after lost battle (s 2 ep 10)

La prêtresse récite : "Cette guerre ne fait que commencer. Elle durera des années durant. Des milliers mourront sous votre commandement. Vous trahirez l'homme qui vous sert. Vous trahirez votre famille. Vous trahirez tout ce qui comptait à vos yeux. Et ces sacrifices en vaudront la peine. Car vous êtes le Fils du Feu, le Guerrier de la Lumière. Vous saurez vous défaire de ce prétendant. Vous serez roi".

Azor Ahai ?

Mélisandre n'est pas la plus performante des voyantes car ses visions dans les flammes sont souvent partielles. Après ses nombreuses erreurs, elle a avoué que Stannis n'était pas l'Élu mais que ce pourrait être Jon Snow, un visage qui revenait sans cesse dans son esprit. Jon n'était pas le personnage principal lors de la Bataille de Winterfell, c'était Arya. Mélisandre l'avait vue "fermer des yeux bruns, verts et bleus [comme ceux du Roi de la Nuit] à jamais. Le rôle crucial de Jon n'était donc pas de vaincre le roi des zombies, mais peut-être un autre ennemi... Reste à savoir qui Jon devra-t-il trahir pour accomplir cette prophétie ? Quelle famille ? Les Targaryen ou les Stark ? Le prétendant est-il Daenerys ? Deviendra-t-il roi ?



Le tout irait très bien avec l'autre grande prophétie légendaire des romans, celle d'Azor Ahai, un héros qui a fait naître une puissante arme contre le dieu de la Mort en plongeant son épée dans le corps de celle qu'il aimait, un héros qui devait se réincarner des millénaires plus tard dans le corps du "prince qui était promis".



Mélisandre a aussi épargné, contre son propre intérêt politique, la vie de Ser Davos. Alors qu'il allait être exécuté par Stannis pour avoir libéré Gendry, la prêtresse a retenu la main de son roi en expliquant qu'il "a un rôle à jouer dans la guerre à venir". Était-ce la lutte contre le Roi de la Nuit ou sera-t-il déterminant pour aider Jon à stopper Daenerys ?

> S3E10 Game of Thrones: Davos shows Stannis the note from Castle Black

G.R.R. Martin apprécie modérément les prophéties même s'il les utilise très fréquemment. Il ne faut pas donc prendre les paroles des prêtresses rouges pour argent comptant. Les retournements de situation, tout comme la grande banalité de la mort, sont aussi des composantes majeures de l'intrigue de Game of Thrones. Jon pourrait donc tuer Daenerys mais c'est désormais presque attendu par les fans. Tyrion pourrait aussi le faire. Daenerys pourrait gagner et la série pourrait aussi s'ouvrir sur une nouvelle guerre entre le Nord de Sansa et le Sud de Daenerys.... Toutes les portes restent grandes ouvertes, mais il n'y aura que 80 minutes pour boucler la saga.