Le petit garçon innocent s'assombrit de plus en plus. Bran, avant-dernier né de la famille Stark, est devenu la corneille à trois yeux dans la saison 6 de Game of Thrones, profitant depuis de pouvoirs aussi exceptionnels qu'étranges. Celui qui aimait grimper en haut des tours de Winterfell voyage désormais dans le temps, mettant en danger sa propre vie mais surtout celle de ses proches.



Pendant une de ses balades dans le passé, Bran fait un rencontre plutôt désagréable, celle du Roi de la Nuit. Marqué au bras, il devient alors une proie pour le maître des Marcheurs Blancs, qui avancent vers Westeros et comptent bien passer de l'autre côté du Mur.

Et si cette marque avait une signification plus profonde ? Une théorie un peu surprenante voudrait que Bran serait en réalité le Roi de la Nuit. Pour comprendre cette idée, il faut revenir aux différents voyages dans le temps de Bran.

Des voyages dans le temps qui tournent mal

Les pouvoirs de Bran lui permettent de voyager dans le passé et de mettre son âme, pour un temps, dans le corps d'une personne ou d'un animal. Seulement, Bran Stark pêche par excès de confiance et échoue à chacun de ses voyages dans le passé. Lorsqu'il va dans le passé de Hodor alors qu'il est encore Wylis, il lui fait assister à sa propre mort, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre la tête. Il devient alors Hodor, le compagnon fidèle mais un peu bête de Bran et ses frères.



Lors d'un autre voyage dans le passé, encore plus loin, Bran essaie de prévenir le Roi Fou de l'arrivée des marcheurs blancs et lui conseille de cacher du feu grégeois dans les sous-sols de Port-Réal. Pensant entendre des voix, Aerys II Targaryen perd la tête et se met à hurler "brûlez-les tous !" à longueur de temps. Un signe de folie qui provoquera son assassinat par Jaime Lannister et conduira à l'arrivée de Robert Baratheon sur le trône.

Ne pouvant s'empêcher de changer le passé pour espérer modifier le cours du présent, Bran voyage des siècles en arrière et assiste à la création des Marcheurs Blancs par les enfants de la forêt. C'est à ce moment là que son identité se confondrait avec elle du Roi de la Nuit. Selon un utilisateur de Reddit, Bran serait resté coincé dans le corps du Premier Homme devenu Roi de la Nuit alors qu'il tentait d'empêcher sa transformation. Parti trop loin dans le passé, impossible pour lui de revenir au temps présent.

> Game of Thrones - The Birth of White Walker / Night's King

Coincé de l'autre côté du Mur, il attend sa naissance pendant des centaines d'années car il a sécurisé sa venue au monde bien avant : il est devenu Bran le Bâtisseur pour ériger le Mur et a inventé la devise "Il doit toujours y avoir un Stark à Winterfell". Sa seule solution aurait été de tuer son jeune lui-même mais il était déjà trop tard : Bran aurait compris à ce moment là qu'il ne peut pas autant changer le cours des événements.

Des détails loin d'être anodins

Certains détails distillés dans les livres et dans la série appuient cette théorie. Lors de la naissance du Roi de la Nuit, Bran se touche la poitrine, à l'endroit pile où Leaf enfonce sa dague. Au cours de sa vision dans l'épisode 6 de la saison 6, il est touché par le Roi de la Nuit car ce dernier le voit ou du moins sent sa présence. Cette faculté du Roi de la Nuit peut s'expliquer par un lien concret entre les deux : dans ses autres visions, Bran n'est pas repéré par ceux qu'il observe.



Des internautes ont aussi relevé la ressemblance physique entre le Roi de la Nuit et Bran, maintenant que ce dernier s'approche de l'âge adulte. Leur démarche est la même et ils portent exactement les mêmes vêtements, l'armure en moins pour Bran et adoptent la même démarche.

Bran Stark et le Roi de la Nuit ont comme un air de famille Crédit : Capture d'écran YouTube

Mais le jeune Bran a-t-il conscience d'être le Roi de la Nuit ? Rien n'est moins sûr, car on ne sait pas très bien comment il aurait pu l'apprendre. Par contre, si cette double identité est révélée dans la prochaine saison, Jon Snow n'aura peut-être d'autre choix que d'assassiner son cousin (qu'il pense toujours être son frère), afin de tuer, en même temps, le Roi de la Nuit.